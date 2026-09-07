Πατήσια - βίντεο ντοκουμέντο: Το θύμα της επίθεσης δευτερόλεπτα μετά τους πυροβολισμούς

Snapshot Ένας 55χρονος αλβανικής καταγωγής δέχθηκε πυροβολισμούς στα Πατήσια και βρέθηκε στο οδόστρωμα δευτερόλεπτα μετά την επίθεση.

Η Αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο η επίθεση να σχετίζεται με απόπειρα κλοπής της μοτοσυκλέτας του θύματος.

Μάρτυρες ανέφεραν διαπληκτισμό και φωνές πριν τους πυροβολισμούς, ενώ ακούστηκαν συνολικά τρεις πυροβολισμοί σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Πριν από περίπου 15 ημέρες σημειώθηκε παρόμοιο περιστατικό με πυροβολισμούς στην ίδια περιοχή, χωρίς θύματα.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών, ενώ συνεργεία του δήμου καθάρισαν το σημείο της επίθεσης. Snapshot powered by AI

Βίντεο ντοκουμέντο δευτερόλεπτα μετά τους πυροβολισμούς με θύμα έναν 55χρονο άνδρα αλβανικής καταγωγής στα Πατήσια, φέρνει στο φως της δημοσιότητας το Newsbomb.gr

Στο βίντεο, διακρίνεται το θύμα να κείτεται στο οδόστρωμα δευτερόλεπτα μετά την επίθεση με πυροβολισμούς που δέχθηκε από άγνωστους δράστες, οι οποίοι αναζητούνται από την ΕΛΑΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να προηγήθηκε απόπειρα κλοπής της μηχανής του θύματος. Εξετάζεται αν όντως η μοτοσυκλέτα, την οποία παρέλαβε η Σήμανση για να τη μεταφέρει για εξέταση στα εργαστήρια της ΕΛΑΣ, να ήταν ιδιοκτησίας του θύματος των πυροβολισμών, να είδε τους δράστες την ώρα που πήγαιναν να την κλέψουν και να βγήκε για να τους προλάβει και τότε να δέχθηκε τους πυροβολισμούς.

«Είδα τους πυροβολισμούς, έριχναν στο έδαφος»

Έτερος αυτόπτης μάρτυρας που μίλησε στο Newsbomb.gr είπε ότι ήταν παρόντας την ώρα που οι δράστες πυροβόλησαν. «Είδα τους πυροβολισμούς, έριχναν κάτω στο έδαφος και πιθανόν κάποια σφαίρα εξοστρακίστηκε. Είδα δύο άτομα φορώντας κράνη να φεύγουν πεζή από το σημείο και στη συνέχεια είδα το θύμα αιμόφυρτο κάτω στο έδαφος»

«Ακούσαμε φωνές και διαπληκτισμούς πριν τους πυροβολισμούς»

Σύμφωνα με μαρτυρία έτερου κατοίκου της περιοχής, πριν από τους πυροβολισμούς ακούστηκε μια παρέα νεαρών να μιλάει δυνατά και να διαπληκτίζεται.

«Ακούγαμε μια παρέα με παιδιά, γύρω στα τέσσερα με πέντε άτομα. Μάλωναν, τσακώνονταν και μιλούσαν δυνατά. Μετά ακούστηκε ένας πυροβολισμός. Περίπου δέκα δευτερόλεπτα αργότερα ακούστηκε δεύτερος και μετά από περίπου 30 δευτερόλεπτα ακόμη ένας», ανέφερε κάτοικος της περιοχής.

Ο ίδιος κάτοικος σημείωσε ότι δεν αποκλείεται τα νεαρά άτομα να περνούσαν τυχαία από το σημείο την ώρα του περιστατικού. Την Αστυνομία, σύμφωνα με τη μαρτυρία, ενημέρωσε η κόρη του 55χρονου.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι πραγματοποίησαν έρευνα και συνέλεξαν τρεις κάλυκες και μία βολίδα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το σπίτι του 55χρονου βρίσκεται στην οδό Θέμου Άννινου, ενώ από το σημείο αυτό φέρεται να ξεκίνησε ο διαπληκτισμός. Τα αίματα στο οδόστρωμα εντοπίζονται περίπου 10 μέτρα έξω από το σπίτι του, ενώ η απόσταση από το σημείο της επίθεσης έως το συγκεκριμένο σημείο είναι περίπου 20 μέτρα.

Κι άλλο επεισόδιο με πυροβολισμούς πριν από 15 ημέρες

Σύμφωνα με μαρτυρία κατοίκου της περιοχής, το σημερινό συμβάν δεν ήταν το πρώτο στο οποίο έπεσαν πυροβολισμοί. Πριν από περίπου 15 ημέρες, είχε γίνει και πάλι κάτι αντίστοιχο, όμως εκείνη τη φορά, δεν υπήρξε θύμα, και οι σφαίρες κατέληξαν σε παρκαρισμένα οχήματα.

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό των δραστών και τη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση.

Συνεργεία του δήμου καθαρίζουν το σημείο

Αφού οι Αρχές περισυνέλεξαν όλα τα στοιχεία που ήθελαν από το σημείο της επίθεσης, στη συμβολή των οδών Βρούτου και Θέμου Άννινου, έσπευσε συνεργείο του Δήμου Αθηναίων για να καθαρίσει το οδόστρωμα από τα αίματα.

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