Σέρρες: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανάκι - Στο νοσοκομείο με τραύμα στο κεφάλι ο δικυκλιστής

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων τροχαία ατυχήματα στο συγκεκριμένο σημείο αποτελούν συχνό φαινόμενο 

Μιχάλης Παπαδάκος, Επιμέλεια

Σέρρες: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανάκι - Στο νοσοκομείο με τραύμα στο κεφάλι ο δικυκλιστής
ΕΛΛΑΔΑ
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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου στη διασταύρωση Ηροδότου με Σαχτούρη στην έξοδο της πόλης των Σερρών, όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανάκι, με τον δικυκλιστή να τραυματίζεται σοβαρά στο κεφάλι.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ βρέθηκε άμεσα στο σημείο, ενώ και το ιατρικό προσωπικό ιδιωτικής ιατρικής μονάδας της περιοχής παρείχε τις πρώτες βοήθειες.

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Πηγή φωτογραφίας: ERTNEWS.gr

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