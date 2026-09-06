Από θαύμα σώθηκε οικογένεια στην Αμφιλοχία: Επέστρεφαν από την παραλία και βρέθηκαν σε χαράδρα

Το αυτοκίνητο βγήκε εκτός πορείας, ντεραπάρισε και προσγειώθηκε με την οροφή στο έδαφος

Newsroom

Από θαύμα σώθηκε οικογένεια στην Αμφιλοχία: Επέστρεφαν από την παραλία και βρέθηκαν σε χαράδρα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην Αμφιλοχία, όπου αυτοκίνητο με τέσσερις επιβαίνοντες βγήκε εκτός πορείας, ντεραπάρισε και κατέληξε ανάποδα σε χαράδρα.
  • Οι επιβαίνοντες, μια οικογένεια από το Αγρίνιο, επέστρεφαν από μπάνιο στη θάλασσα και κατάφεραν να απεγκλωβιστούν μόνοι τους παρά τη σφοδρότητα του ατυχήματος.
  • Η 61χρονη γυναίκα και ένα 11χρονο παιδί μεταφέρθηκαν αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αμφιλοχίας και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Αγρινίου για περαιτέρω εξετάσεις χωρίς σοβαρά τραύματα.
  • Οι Αρχές έφτασαν στο σημείο μέσα σε πέντε λεπτά μετά από κλήση αυτόπτη μάρτυρα και διερευνούν τα αίτια του τροχαίου.
  • Το όχημα καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς από τις αλλεπάλληλες ανατροπές, αποτυπώνοντας τη σφοδρότητα της σύγκρουσης.
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Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 6 Σεπτεμβρίου στην Αμφιλοχία, με ένα αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τα μέλη μίας οικογένειας να βγαίνει εκτός πορείας, να ντεραπάρει και να καταλήγει με την οροφή στο έδαφος.

Από θαύμα σώθηκαν οι τέσσερις επιβαίνοντες, αφού το όχημα μετατράπηκε σε μια μάζα από παραμορφωμένες λαμαρίνες, έπειτα από σφοδρή σύγκρουση.

Το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 18:30 το απόγευμα της Κυριακής, στο 1ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αμφιλοχίας – Βόνιτσας.

Ακολούθησε ανεξέλεγκτη πορεία περίπου 50 μέτρων στο πρανές, πριν το αυτοκίνητο ανατραπεί αρκετές φορές και ακινητοποιηθεί ανάποδα.

Επέστρεφαν από μπάνιο στη θάλασσα

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τέσσερις επιβαίνοντες είναι κάτοικοι Αγρινίου και επέστρεφαν από μπάνιο στη θάλασσα. Στο όχημα βρίσκονταν μία 61χρονη γυναίκα, ο γιος της, ο οποίος οδηγούσε, καθώς και δύο παιδιά.

Παρά τη σφοδρότητα της εκτροπής και των διαδοχικών ανατροπών, όλοι τους κατάφεραν να απεγκλωβιστούν μόνοι τους από το όχημα.

Στο σημείο μέσα σε λίγα λεπτά οι Αρχές

Αυτόπτης μάρτυρας ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές και στο σημείο έφτασαν μέσα σε περίπου πέντε λεπτά δυνάμεις της Πυροσβεστικής, του Αστυνομικού Τμήματος Αμφιλοχίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η 61χρονη και ένα 11χρονο παιδί μεταφέρθηκαν αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αμφιλοχίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν έφεραν σοβαρά τραύματα, ωστόσο αποφασίστηκε η διακομιδή τους στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου για περαιτέρω εξετάσεις.

Η εικόνα του αυτοκινήτου σοκάρει

Η εικόνα που άφησε πίσω του το τροχαίο αποτυπώνει τη σφοδρότητα της σύγκρουσης. Το όχημα καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς, με το αμάξωμα να έχει παραμορφωθεί από τις αλλεπάλληλες ανατροπές.

Κι όμως, μέσα από τα συντρίμμια βγήκαν ζωντανά και τα τέσσερα μέλη της οικογένειας.

Μια επιστροφή από τη θάλασσα λίγο έλειψε να εξελιχθεί σε τραγωδία, ωστόσο η οικογένεια από το Αγρίνιο στάθηκε εξαιρετικά τυχερή.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου διερευνώνται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

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