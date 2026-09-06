Σοβαρό τροχαίο στην Πάτρα: Χωρίς τις αισθήσεις του 31χρονος οδηγός μοτοσικλέτας

Snapshot Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην παραλιακή οδό Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα το απόγευμα της Κυριακής 6/9.

Ο 31χρονος οδηγός μοτοσικλέτας έχασε τον έλεγχο, συγκρούστηκε με κολώνες και εκτινάχθηκε δεκάδες μέτρα μακριά.

Ο οδηγός μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο ασθενοφόρο, όπου οι διασώστες πραγματοποίησαν ΚΑΡΠΑ για να τον ανατάξουν. Snapshot powered by AI

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε νωρίτερα, το απόγευμα της Κυριακής (6/9) στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 μοτοσυκλετιστής που κινείτο στην παραλιακή οδό της Ακτή Δυμαίων, έχασε τον έλεγχο της μηχανής στο ύψος της οδού Ανθείας, με αποτέλεσμα να χτυπήσει σε κολώνες και να εσφενδονιστεί το δίκυκλο δεκάδες μέτρα μακριά.

Αμεσα στο σημείο έφθασε ασθενοφόρο που παρέλαβε τον 31χρονο οδηγό χωρίς τις αισθήσεις του, ωστόσο οι διασώστες έκαναν ΚΑΡΠΑ στον άνδρα στην προσπάθεια να τον ανατάξουν..

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