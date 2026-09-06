Σπάρτη: Νεκρός 42χρονος σε τροχαίο - Το όχημα προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες

Snapshot Ένας42χρονος οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο Αθηνών-Τρίπολης-Καλαμάτας και υπέκυψε στο Νοσοκομείο Σπάρτης.

Το όχημα εξετράπη από την πορεία του στη 22,6η χιλιομετρική θέση του κλάδου Λεύκτρου-Σπάρτης και τυλίχθηκε στις φλόγες.

Στο σημείο επενέβη η Πυροσβεστική και ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Η προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος έχει ανατεθεί στο Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Κεντρικής Πελοποννήσου. Snapshot powered by AI

Νεκρός κατέληξε ένας 42χρονος οδηγός, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου στον κλάδο Λεύκτρου-Σπάρτης του αυτοκινητόδρομου Αθηνών-Τρίπολης-Καλαμάτας.

Σύμφωνα με το notospress.gr, το τροχαίο σημειώθηκε στη 22,6η χιλιομετρική θέση, όταν το ΙΧ που οδηγούσε ο 42χρονος εξετράπη, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, από την πορεία του.

Το όχημα προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες και στη συνέχεια κατέληξε σε πρανές, όπου τυλίχθηκε στις φλόγες.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ ο 42χρονος, ο οποίος είχε τραυματιστεί, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 42χρονος υπέκυψε λίγο αργότερα στα τραύματά του.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα έχει αναλάβει το Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Κεντρικής Πελοποννήσου.

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