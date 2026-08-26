Φωτιά σε διαμέρισμα στη Σπάρτη - Εγκλωβίστηκαν ένοικοι

Snapshot Φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου σε πολυκατοικία στη Σπάρτη τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Οι πυκνοί καπνοί εγκλώβισαν αρκετούς ενοίκους στα διαμερίσματά τους, εμποδίζοντας τη χρήση των σκάλων.

Οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα και ειδικό γερανοφόρο όχημα επιχείρησαν για την κατάσβεση και απεγκλωβισμό.

Απεγκλωβίστηκε ένας άνδρας και η φωτιά περιορίστηκε πριν επεκταθεί σε άλλα διαμερίσματα.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Snapshot powered by AI

Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Τετάρτης, περίπου στη 1:00, σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Αγίου Νίκωνος στη Σπάρτη.

Σύμφωνα με το notospress.gr, η φωτιά εκδηλώθηκε στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου, όμως οι πυκνοί καπνοί εξαπλώθηκαν γρήγορα στους κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα αρκετοί ένοικοι να μην μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις σκάλες και να παραμένουν εγκλωβισμένοι στα διαμερίσματά τους.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν για την κατάσβεση και τον απεγκλωβισμό των ενοίκων 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα, καθώς και ειδικό γερανοφόρο όχημα.

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά πριν επεκταθεί σε άλλα διαμερίσματα. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης απεγκλώβισαν έναν άνδρα από διαμέρισμα της πολυκατοικίας, ενώ δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματισμούς.

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