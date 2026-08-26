Φωτιές: Χωρίς ενεργό μέτωπο σε Βοιωτία και Σαλαμίνα

Snapshot Οι φωτιές σε Βοιωτία και Σαλαμίνα δεν έχουν ενεργό μέτωπο και ο κίνδυνος αναζωπυρώσεων περιορίζεται με εναέρια μέσα και επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης.

Στη Βοιωτία επιχειρούν 92 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων και 25 οχήματα, εστιάζοντας κυρίως στις περιοχές Στεφάνη και Άγιο Βλάσιο.

Στη Σαλαμίνα η φωτιά περιορίστηκε γρήγορα, με συμμετοχή 80 πυροσβεστών, 3 ομάδων πεζοπόρων, 25 οχημάτων και εναέριων μέσων, χωρίς να κινδυνεύσουν κατοικίες.

Εκδόθηκαν μηνύματα 112 για προληπτικές εκκενώσεις σε Τσουκαλάδες, Άνω Βασίλικα και Μπιζάνι, χωρίς τελικό κίνδυνο για τους οικισμούς.

Οι κάτοικοι της Σαλαμίνας καλούνται να κρατούν κλειστά παράθυρα και πόρτες λόγω επικίνδυνου καπνού από καύση σκουπιδιών. Snapshot powered by AI

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι οι φωτιές που ξέσπασαν την Τρίτη 25 Αυγούστου σε Βοιωτία και Σαλαμίνα, με τις Πυροσβεστικές Δυνάμεις να δίνουν ολονύχτια μάχη.

Με το πρώτο φως της μέρας, δύο ελικόπτερα επιχειρούν σε Βοιωτία και ακόμη δύο στη Σαλαμίνα, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού στα σημεία, ώστε να μην υπάρξει κίνδυνος αναζωπυρώσεων. Οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο, αντιμετωπίζοντας τυχόν νέες εστίες, όμως ο κίνδυνος φαίνεται να έχει απομακρυνθεί.

Στη Βοιωτία, δύο ήταν τα πύρινα μέτωπα, στις περιοχές Στεφάνη και Αγίου Βλασίου, όπου η φωτιά είχε επεκταθεί κάτω από τη Δαύλεια. Εκεί δόθηκε και η βασική προτεραιότητα των Πυροσβεστικών Δυνάμεων μετά την παύση των εναέριων μέσων, καθώς η φωτιά είχε εξαπλωθεί στο βουνό.

Συνολικά, 92 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ και 25 οχήματα. επιχειρούσαν όλη τη νύχτα, με τη συνδρομή υδροφόρων και μηχανημάτων έργου των ΟΤΑ.

Στη Στεφάνη το βράδυ οι δυνάμεις έφτασαν συνολικά τους 70 πυροσβέστες, με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης και της 4ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 21 πυροσβεστικά οχήματα.

Υπενθυμίζεται ότι εκδόθηκε μήνυμα 112 για την εκκένωση των Τσουκαλάδων προς Λιβαδειά, όμως δεν υπήρξε τελικά κίνδυνος στον οικισμό.

Χωρίς κίνδυνο η Σαλαμίνα

Το μέτωπο που ξέσπασε στο Ελληνικό Σαλαμίνας το απόγευμα της Τρίτης, περιορίστηκε σύντομα, ωστόσο καθώς έκαιγε σημείο με απορρίμματα και ξερά χόρτα δεν ήταν εύκολη η πλήρης κατάσβεση.

Στο μέτωπο της φωτιάς επιχείρησαν 80 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 25 οχήματα, εθελοντές, 3 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Παράλληλα, συμμετέχει και ο Δήμος Σαλαμίνας, διαθέτοντας υδροφόρες για την υποστήριξη των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Μέσω 112 ζητήθηκε η εκκένωση δύο περιοχών, τα Άνω Βασίλικα και το Μπιζάνι, ενώ το σημείο έναρξης της φωτιάς ήταν κοντά στον ναύσταθμο.

Ο Δήμαρχος Σαλαμίνας, Γιώργος Παναγόπουλος, δήλωσε στο Newsbomb ότι η φωτιά «εκδηλώθηκε μέσα στην περιοχή του Ναυστάθμου, δεν επεκτάθηκε, δεν κινδύνευσαν κατοικίες και σπίτια και πολίτες», επεσήμανε.

Ωστόσο, λόγω των σκουπιδιών ο καπνός ενδέχεται να είναι επικίνδυνος για την υγεία, γι' αυτό και οι πολίτες καλούνται να κρατούν τις πόρτες και τα παράθυρα κλειστά μέχρι να σβήσει τελείως η φωτιά.

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