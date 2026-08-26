Φωτιές: Χωρίς ενεργό μέτωπο σε Βοιωτία και Σαλαμίνα

Οι κάτοικοι της Σαλαμίνας καλούνται να προστατευτούν από τους καπνούς λόγω καύσης σκουπιδιών

Ελένη Ευστρατίου

Φωτιές: Χωρίς ενεργό μέτωπο σε Βοιωτία και Σαλαμίνα
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οι φωτιές σε Βοιωτία και Σαλαμίνα δεν έχουν ενεργό μέτωπο και ο κίνδυνος αναζωπυρώσεων περιορίζεται με εναέρια μέσα και επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης.
  • Στη Βοιωτία επιχειρούν 92 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων και 25 οχήματα, εστιάζοντας κυρίως στις περιοχές Στεφάνη και Άγιο Βλάσιο.
  • Στη Σαλαμίνα η φωτιά περιορίστηκε γρήγορα, με συμμετοχή 80 πυροσβεστών, 3 ομάδων πεζοπόρων, 25 οχημάτων και εναέριων μέσων, χωρίς να κινδυνεύσουν κατοικίες.
  • Εκδόθηκαν μηνύματα 112 για προληπτικές εκκενώσεις σε Τσουκαλάδες, Άνω Βασίλικα και Μπιζάνι, χωρίς τελικό κίνδυνο για τους οικισμούς.
  • Οι κάτοικοι της Σαλαμίνας καλούνται να κρατούν κλειστά παράθυρα και πόρτες λόγω επικίνδυνου καπνού από καύση σκουπιδιών.
Snapshot powered by AI

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι οι φωτιές που ξέσπασαν την Τρίτη 25 Αυγούστου σε Βοιωτία και Σαλαμίνα, με τις Πυροσβεστικές Δυνάμεις να δίνουν ολονύχτια μάχη.

Με το πρώτο φως της μέρας, δύο ελικόπτερα επιχειρούν σε Βοιωτία και ακόμη δύο στη Σαλαμίνα, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού στα σημεία, ώστε να μην υπάρξει κίνδυνος αναζωπυρώσεων. Οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο, αντιμετωπίζοντας τυχόν νέες εστίες, όμως ο κίνδυνος φαίνεται να έχει απομακρυνθεί.

Στη Βοιωτία, δύο ήταν τα πύρινα μέτωπα, στις περιοχές Στεφάνη και Αγίου Βλασίου, όπου η φωτιά είχε επεκταθεί κάτω από τη Δαύλεια. Εκεί δόθηκε και η βασική προτεραιότητα των Πυροσβεστικών Δυνάμεων μετά την παύση των εναέριων μέσων, καθώς η φωτιά είχε εξαπλωθεί στο βουνό.

Συνολικά, 92 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ και 25 οχήματα. επιχειρούσαν όλη τη νύχτα, με τη συνδρομή υδροφόρων και μηχανημάτων έργου των ΟΤΑ.

Στη Στεφάνη το βράδυ οι δυνάμεις έφτασαν συνολικά τους 70 πυροσβέστες, με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης και της 4ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 21 πυροσβεστικά οχήματα.

Υπενθυμίζεται ότι εκδόθηκε μήνυμα 112 για την εκκένωση των Τσουκαλάδων προς Λιβαδειά, όμως δεν υπήρξε τελικά κίνδυνος στον οικισμό.

Χωρίς κίνδυνο η Σαλαμίνα

Το μέτωπο που ξέσπασε στο Ελληνικό Σαλαμίνας το απόγευμα της Τρίτης, περιορίστηκε σύντομα, ωστόσο καθώς έκαιγε σημείο με απορρίμματα και ξερά χόρτα δεν ήταν εύκολη η πλήρης κατάσβεση.

Στο μέτωπο της φωτιάς επιχείρησαν 80 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 25 οχήματα, εθελοντές, 3 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Παράλληλα, συμμετέχει και ο Δήμος Σαλαμίνας, διαθέτοντας υδροφόρες για την υποστήριξη των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Μέσω 112 ζητήθηκε η εκκένωση δύο περιοχών, τα Άνω Βασίλικα και το Μπιζάνι, ενώ το σημείο έναρξης της φωτιάς ήταν κοντά στον ναύσταθμο.

Ο Δήμαρχος Σαλαμίνας, Γιώργος Παναγόπουλος, δήλωσε στο Newsbomb ότι η φωτιά «εκδηλώθηκε μέσα στην περιοχή του Ναυστάθμου, δεν επεκτάθηκε, δεν κινδύνευσαν κατοικίες και σπίτια και πολίτες», επεσήμανε.

Ωστόσο, λόγω των σκουπιδιών ο καπνός ενδέχεται να είναι επικίνδυνος για την υγεία, γι' αυτό και οι πολίτες καλούνται να κρατούν τις πόρτες και τα παράθυρα κλειστά μέχρι να σβήσει τελείως η φωτιά.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:59ΥΓΕΙΑ

Συναγερμός στη Ρόδο για τη γαστρεντερίτιδα - Εντοπίστηκαν 298 κρούσματα σε 20 ημέρες

08:53ΕΛΛΑΔΑ

Ανακαλεί η γνωστή παρουσιάστρια το επεισόδιο με τον σύζυγό της - «Ήταν φραστική επίθεση»

08:47ΕΛΛΑΔΑ

Νεκροί ανασύρθηκαν δύο λουόμενοι σε Ωρωπό και Σκάλα Αταλάντης

08:44LIFESTYLE

Δημήτρης Κόκοτας: Το αντίο της Άννας Βίσση - «Έφυγες νωρίς με τη γλυκιά φωνή σου...»

08:44ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Ηράκλειο: Ένας νεκρός και ένας τραυματίας μετά από σύγκρουση 2 οχημάτων στο Βενεράτο

08:41ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Τροχαίο ατύχημα στο λιμάνι - Ένας τραυματίας

08:34LIFESTYLE

H κόρη του Μπρους Γουίλις, Ρούμερ, μιλά για τη συμβίωση με τον πατέρα της και την άνοια

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε διαμέρισμα στη Σπάρτη - Εγκλωβίστηκαν ένοικοι

08:29ΚΟΣΜΟΣ

«Είναι νεκρός»: Ελάχιστες οι ελπίδες για να βρεθεί ο Ισπανός επιχειρηματίας ζωντανός στο Ιόνιο - Κενά στην κατάθεση της σύζυγου του

08:24ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός Βοηθός: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα - Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση

08:18ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παντελεήμονας: Εμπρηστική επίθεση σε καφετέρια τα ξημερώματα

08:11ΕΥ ΖΗΝ

Το άτμισμα είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να κόψετε το κάπνισμα – Αλλά υπάρχει μια παγίδα

08:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εξοχικές κατοικίες: Τιμές που ζαλίζουν στα νησιά – Ποιοι ξένοι πληρώνουν το βάρος των σπιτιών σε… χρυσάφι - Η ακτινογραφία της αγοράς

07:50LIFESTYLE

«Πώς να χωρίσετε σε 10 μέρες»: Επιστρέφει 23 χρόνια μετά - Θα ξαναδούμε μαζί Χάντσον και ΜακΚόναχι;

07:47ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές: Χωρίς ενεργό μέτωπο σε Βοιωτία και Σαλαμίνα

07:43ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Κορωπί: Νεκρός 27χρονος σε τροχαίο – Συνελήφθη 34χρονη οδηγός

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Ντόλι Πάρτον: Από το φτωχικό σπίτι με τα 11 αδέλφια στην κορυφή - Η ζωή, οι μεγάλες απώλειες και η κληρονομιά

07:35ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στη Λάρισα: Εντοπίστηκε 60χρονη μουμιοποιημένη σε υπόγειο - Ήταν νεκρή πάνω από ένα χρόνο

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Κόκοτας: Η διαδρομή από τις «Διαδόσεις» στις μεγάλες επιτυχίες - Οι συνεργασίες που άφησαν εποχή

07:29ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πότε ξεκινά η πληρωμή των συντάξεων Σεπτεμβρίου - Αναλυτικά οι ημερομηνίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:31WHAT THE FACT

Ο μεγαλύτερος κρυμμένος θησαυρός χρυσού που βρίσκεται σήμερα στην Ελλάδα

08:29ΚΟΣΜΟΣ

«Είναι νεκρός»: Ελάχιστες οι ελπίδες για να βρεθεί ο Ισπανός επιχειρηματίας ζωντανός στο Ιόνιο - Κενά στην κατάθεση της σύζυγου του

06:10ΕΘΝΙΚΑ

Διπλωματική αντεπίθεση στην Ευρώπη ξεκινά η Αθήνα για τις τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο

07:35ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στη Λάρισα: Εντοπίστηκε 60χρονη μουμιοποιημένη σε υπόγειο - Ήταν νεκρή πάνω από ένα χρόνο

19:11ΕΛΛΑΔΑ

Πώς «μαρκάρουν» οι διαρρήκτες τα άδεια σπίτια - Το σημάδι με τη σιλικόνη - Πώς να προστατευτείτε

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 26 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

09:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη των Ιταλών μετεωρολόγων για τον Σεπτέμβριο στην Ελλάδα - Ο ρόλος του «Ισλανδικού χαμηλού»

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος «θερμικός θόλος» θα σαρώσει την Ελλάδα - Πότε κορυφώνεται το ακραίο κύμα ζέστης

20:47ΚΑΙΡΟΣ

Ποιες περιοχές θα «ψηθούν» τις επόμενες ημέρες - Πότε υποχωρεί η ζέστη και τι σημαίνει το Super El Nino

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Ρωγμές στα σπίτια, ανασφάλεια και αγωνία – Πάνω από 10 οικογένειες εγκατέλειψαν τις εστίες

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Κόκοτας: Η διαδρομή από τις «Διαδόσεις» στις μεγάλες επιτυχίες - Οι συνεργασίες που άφησαν εποχή

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Ντόλι Πάρτον: Από το φτωχικό σπίτι με τα 11 αδέλφια στην κορυφή - Η ζωή, οι μεγάλες απώλειες και η κληρονομιά

07:43ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Κορωπί: Νεκρός 27χρονος σε τροχαίο – Συνελήφθη 34χρονη οδηγός

22:00ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Νέα έρευνα: Οι άνδρες με υψηλή τεστοστερόνη λένε λιγότερα ψέματα - Πώς το εξηγεί η επιστήμη

08:53ΕΛΛΑΔΑ

Ανακαλεί η γνωστή παρουσιάστρια το επεισόδιο με τον σύζυγό της - «Ήταν φραστική επίθεση»

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Τι υποστήριξε ο σύζυγός της παρουσιάστριας μετά τη σύλληψή του - «Ναι τσακωθήκαμε...»

07:20ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Δημόσιος έρανος για να θυσιαστούν 10.000 πρόβατα για την υγεία του Μοτζταμπά Χαμενεΐ

09:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται και δεύτερο κύμα ακραίας ζέστης - Πότε θα ξεκινήσει

23:39ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Οδηγός ταξί παρέσυρε κατά λάθος γατάκι και ειδοποίησε αμέσως την Αστυνομία

14:18ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Γερμανία με υποψήφια της CDU: Εμφανίζεται σε προεκλογική αφίσα με κολιέ... «MILF»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ