Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σχεδόν σε όλη τη χώρα - Δείτε τον χάρτη

Σε αυξημένη επιφυλακή οι Αρχές, καθώς πολλές περιοχές της χώρας βρίσκονται στην κατηγορία υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη, Επιμέλεια

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σχεδόν σε όλη τη χώρα - Δείτε τον χάρτη
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Την Τετάρτη 26 Αυγούστου προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 3) σχεδόν σε όλη τη χώρα, με κάποιες περιοχές σε κατάσταση κινητοποίησης "Red Code".
  • Ο Εθνικός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας τίθεται σε πλήρη ετοιμότητα, ενεργοποιώντας προσωπικό, μέσα και υλικά για την αντιμετώπιση πυρκαγιών και την υποστήριξη των πληγεισών περιοχών.
  • Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν τα τοπικά και περιφερειακά συντονιστικά όργανα πολιτικής προστασίας για την προετοιμασία και διαχείριση κινδύνων.
  • Το Πυροσβεστικό Σώμα θα βρίσκεται σε μερική επιφυλακή και εφαρμόζει το 2ο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας, αυξάνοντας τις περιπολίες και ενεργοποιώντας μέτρα όπως η προληπτική απαγόρευση κυκλοφορίας σε ευπαθείς περιοχές.
  • Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν επικίνδυνες ενέργειες στην ύπαιθρο και να ενημερώνονται από τις επίσημες πηγές, ενώ σε περίπτωση πυρκαγιάς πρέπει να ειδοποιούν άμεσα την Πυροσβεστική στο 199.
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Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που δημοσιοποίησε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3) προβλέπεται για σήμερα Tετάρτη 26 Αυγούστου σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Για το λόγο αυτό, όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η παραπάνω Περιφέρεια τίθεται σε κατάσταση κινητοποίησης "Red Code" για αύριο.

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Όπως τονίζει στη σχετική ανακοίνωση το υπουργείο, στην κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) ο Εθνικός Μηχανισμός τίθεται σε πλήρη κινητοποίηση, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό και τα αντίστοιχα προς τις ανάγκες, υλικά και μέσα για την ετοιμότητα ενόψει επαπειλούμενου κινδύνου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση καταστροφικού φαινομένου και δρομολογούνται δράσεις βραχείας αποκατάστασης, αρωγής και υποστήριξης για τη μετρίαση των επιπτώσεων καταστροφής.

Στο πλαίσιο αυτό οι Δήμοι και η Περιφέρεια στην παραπάνω περιοχή καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) αντίστοιχα, προκειμένου να εξετάσουν θέματα που συνδέονται με την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.

Επιχειρησιακή ετοιμότητα του Πυροσβεστικού Σώματος αύριο

Σε μερική επιφυλακή τίθεται το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών των παραπάνω περιοχών, όπως ανακοίνωσε το Πυροσβεστικό Σώμα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες υπηρεσιακές απαιτήσεις, που πιθανόν να προκύψουν λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς (κατηγορία κίνδυνου 4).

Επιπλέον, εφαρμόζεται το 2ο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας του Π.Σ. και θα αυξηθούν οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και οι περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις.

Ταυτόχρονα, για αυτές τις περιοχές, τίθεται σε εφαρμογή το Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται, η εφαρμογή του μέτρου της προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και "ευπαθείς" περιοχές.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα η Πυροσβεστική απευθύνει έκκληση στους πολίτες:

1. Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

2. Να παρακολουθούν τις πληροφορίες για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα και στους επίσημους λογαριασμούς του Πυροσβεστικού Σώματος, στο Facebook και στο Χ.

3. Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Τέλος, η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gr.

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