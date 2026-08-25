Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο – Τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο

Άμεσα κατασβέστηκε φωτιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της Τρίτης (25/08) σε περιοχή χαμηλής βλάστησης, στη θέση Λάκκα Κάτσαρη στον Ασπρόπυργο.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά περίπου στις 21:15. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν και επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με τρία οχήματα, καταφέρνοντας να θέσουν άμεσα τη φωτιά υπό έλεγχο και να την κατασβέσουν.

Για την Τρίτη, η περιοχή βρισκόταν σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατατάσσοντας την επικινδυνότητα στην κατηγορία «3».

Την προανάκριση για τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς ανέλαβε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής.