Πηγές ΓΕΝ: Δεν απειλήθηκαν εγκαταστάσεις και πλοία Πολεμικού Ναυτικού από τη φωτιά στη Σαλαμίνα

Σύμφωνα με πηγές του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, σχετικά με την πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα, Τρίτη (25/8) στη Σαλαμίνα, σημειώνεται ότι ουδέποτε απειλήθηκαν εγκαταστάσεις και πλοία του Πολεμικού Ναυτικού, ενώ στην περιοχή που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά δεν υπάρχουν αποθήκες πυρομαχικών και καυσίμων, ούτε και κτηριακές εγκαταστάσεις.

Παράλληλα, επισημαίνεται πως δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι για τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς, αλλά και το σημείο έναρξής της θα ακολουθήσει η προβλεπόμενη έρευνα από αρμόδια υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος σε συνεργασία με τις Ένοπλες Δυνάμεις.