Φωτιά σε δάσος της Σαλαμίνας - Μεγάλη πυροσβεστική κινητοποίηση - Μήνυμα για εκκενώσεις από το 112

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (25/8) σε δάσος της Σαλαμίνας.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν αυτή την ώρα 80 πυροσβέστες με 25 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, καθώς και τρεις ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ.

Η φωτιά μαίνεται στον λόφο «Αράπης» ωστόσο σύμφωνα με τον δήμαρχο του νησιού, περί τις 17:30, οι φλόγες πέρασαν μέσα στο βόρειο άκρο και εντός του ναυσταύθμου της Σαλαμίνας.

Ωστόσο οι φλόγες περιορίστηκαν άμεσα στο συγκεκριμένο σημείο, όπως είπε ο δήμαρχος Νίκος Σπερνοβασίλης, ενώ η εικόνα γενικά με τη φωτιά είναι πολύ καλύτερη.

Μετά τις 17:00 στάλθηκε μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων από τα Άνω Βασιλικά, τη Νέα Σαλαμίνα και το Μπιζάνι, προς την Ακτή Καραϊσκάκη.

Έχει διακοπεί η κυκλοφορία επί της οδού Μπιζανίου (Παλούκια) από το ύψος της οδού Γεωργίου Παπανδρέου καθώς και επί της οδού Μιαούλη από το ύψος της οδού Βενιζέλου.

Από πολίτες υπάρχουν αναφορές για εκρήξεις στο Νταμάρι, στην περιοχή Ελληνικό.

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