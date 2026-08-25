Ηράκλειο: Φωτιά στους Αγίους Δέκα του Δήμου Γόρτυνας – Ήχησε το «112» για ετοιμότητα
Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για τη φωτιά στους Αγίους Δέκα του Δήμου Γόρτυνας, στο Ηράκλειο – Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το απόγευμα της Τρίτης (25/08), έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή των Αγίων Δέκα, στον Δήμο Γόρτυνας, περίπου 50 χιλιόμετρα νότια του Ηρακλείου.
Η πυρκαγιά καίει χορτολιβαδική έκταση, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.
Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 25 πυροσβέστες, με τη συνδρομή ομάδας πεζοπόρου της 3ης ΕΜΟΔΕ, 8 πυροσβεστικών οχημάτων και 4 εναέριων μέσων.
Η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ, οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύονται συνεχώς, προκειμένου να περιοριστεί το μέτωπο και να τεθεί η φωτιά υπό έλεγχο.
Λίγο μετά τις 17:30, ήχησε το «112» για ετοιμότητα στα κινητά των κατοίκων και όλων όσοι βρίσκονται στους Αγίους Δέκα.