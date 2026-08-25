Φωτιά στο Λαύριο: «Οι βοριάδες απειλούν, αλλά τα εναέρια μέσα επιχειρούν κανονικά»

«Η φωτιά καίει πολύ κοντά στα σπίτια και η προσπάθεια είναι να περιοριστεί αυτό το μέτωπο», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, Γιάννης Αρτοποιός, μιλώντας για την πυρκαγιά που «ξέσπασε» στο Λαύριο το μεσημέρι της Τρίτης (25/08).

«Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ασφαλή εκκένωση των κατοίκων. Πάνω από όλα προστατεύουμε την ανθρώπινη ασφάλεια. Οι βοριάδες πνέουν με ένταση 5 μποφόρ και δυσχεραίνουν τις προσπάθειες των πυροσβεστών μας, ωστόσο, τα εναέρια μέσα επιχειρούν κανονικά και βοηθούν πάρα πολύ. Αυτό που μας απασχολεί, είναι να μην απειληθεί ανθρώπινη ζωή», προσέθεσε.