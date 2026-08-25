Φωτιά τώρα σε δασική έκταση στη Στεφάνη Βοιωτίας
Οι πρώτες πληροφορίες για τη φωτιά στη Βοιωτία
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- Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης σε δασική έκταση στη Στεφάνη Βοιωτίας.
- Στην κατάσβεση συμμετέχουν 62 πυροσβέστες, 4 ομάδες πεζοπόρων, 18 οχήματα, 3 ελικόπτερα και 1 αεροσκάφος.
- Υδροφόρες των ΟΤΑ παρέχουν συνδρομή στην επιχείρηση κατάσβεσης.
Φωτιά ξέσπασε το νωρίς το απόγευμα της Τρίτης σε δασική έκταση στη Στεφάνη Βοιωτίας.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν 62 πυροσβέστες, 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα, 3 ελικόπτερα και 1 αεροσκάφος.
Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες των ΟΤΑ.
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