Νέο 112 - Εντολή για εκκένωση στην Αγ. Μαρίνα - Στα «20 μέτρα από τα σπίτια» η φωτιά

Snapshot Ξέσπασε φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Καλοπήγαδο, Λαύριο Αττικής το απόγευμα της Τρίτης.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 55 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρες ομάδες, 18 οχήματα, 1 ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη.

Ο δήμος Λαυρεωτικής συνδράμει με υδροφόρες στην πυροσβεστική επιχείρηση.

Το ΕΣΚΕΔΙΚ παρακολουθεί το συμβάν μέσω drone με θερμική και οπτική κάμερα σε πραγματικό χρόνο.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε νωρίς το απόγευμα της Τρίτης σε χαμηλή βλάστηση στο Καλοπήγαδο, στο Λαύριο Αττικής.

Στην περιοχή της Τρεχαντιέρας στην Ανατολική Αττική, το 112 κάλεσε τους κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής να είναι σε ετοιμοτητά, ενώ ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής τόνισε ότι η φωτιά έχει φτάσει σε απόσταση 20 μέτρων από τα σπίτια.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 70 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 23 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη.

Για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκε ο δήμος Λαυρεωτικής προκειμένου να παρέχει υδροφόρες.

Καθόλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.

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