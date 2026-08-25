Φωτιά τώρα σε δασική έκταση στο Ξηρολίβαδο Βέροιας: Επιχειρούν εναέρια μέσα
Επί ποδός η πυροσβεστική
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- Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στο Ξηρολίβαδο Βέροιας το μεσημέρι της Τρίτης 25 Αυγούστου.
- Στην κατάσβεση συμμετέχουν 30 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων και 8 οχήματα.
- Για την αεροπυρόσβεση επιχειρούν ένα ελικόπτερο και δύο αεροσκάφη.
Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης 25 Αυγούστου στο Ξηρολίβαδο Βέροιας.
Για το έργο της κατάσβεσης της φωτιάς που μαίνεται σε δασική έκταση, κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 4 ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα.
Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη.
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