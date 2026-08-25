Φωτιά τώρα σε δασική έκταση στο Ξηρολίβαδο Βέροιας: Επιχειρούν εναέρια μέσα

Snapshot Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στο Ξηρολίβαδο Βέροιας το μεσημέρι της Τρίτης 25 Αυγούστου.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 30 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων και 8 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση επιχειρούν ένα ελικόπτερο και δύο αεροσκάφη. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης 25 Αυγούστου στο Ξηρολίβαδο Βέροιας.

Για το έργο της κατάσβεσης της φωτιάς που μαίνεται σε δασική έκταση, κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 4 ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη.

Διαβάστε επίσης