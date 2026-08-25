Καβάλα: Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στη Βρύση του δήμου Παγγαίου - Επιχειρούν τέσσερα εναέρια μέσα

Snapshot Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στη Βρύση του δήμου Παγίου στην Καβάλα περίπου στις 11 το πρωί.

Στην κατάσβεση συμμετείχαν 34 πυροσβέστες με πεζοπόρα τμήματα, 8 οχήματα, δύο ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη.

Ο δήμος Παγγαίου παρείχε υδροφόρες για τη στήριξη της πυρόσβεσης.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καβάλας διερευνά τις αιτίες της πυρκαγιάς. Snapshot powered by AI

Φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 11 το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βρύση του δήμου Παγγαίου στην Καβάλα.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 34 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 21ης και 2ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα καθώς και, από αέρος, δύο ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη. Ο δήμος Παγγαίου συνδράμει με παροχή υδροφόρων.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καβάλας.

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