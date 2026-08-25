Καβάλα: Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στη Βρύση του δήμου Παγγαίου - Επιχειρούν τέσσερα εναέρια μέσα
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καβάλας
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- Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στη Βρύση του δήμου Παγίου στην Καβάλα περίπου στις 11 το πρωί.
- Στην κατάσβεση συμμετείχαν 34 πυροσβέστες με πεζοπόρα τμήματα, 8 οχήματα, δύο ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη.
- Ο δήμος Παγγαίου παρείχε υδροφόρες για τη στήριξη της πυρόσβεσης.
- Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καβάλας διερευνά τις αιτίες της πυρκαγιάς.
Φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 11 το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βρύση του δήμου Παγγαίου στην Καβάλα.
Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 34 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 21ης και 2ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα καθώς και, από αέρος, δύο ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη. Ο δήμος Παγγαίου συνδράμει με παροχή υδροφόρων.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καβάλας.
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