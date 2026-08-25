Στη φυλακή Βρετανός που «σήκωσε» το χρηματοκιβώτιο με τις 100.000 ευρώ του φίλου του

Το καλά στημένο άλλοθι, το ραντεβού για ποτό σε beach bar και η διαφορετική εκδοχή που έδωσε στην ασφάλεια του νησιού

Κατερίνα Ρίστα, Επιμέλεια

Στη φυλακή Βρετανός που «σήκωσε» το χρηματοκιβώτιο με τις 100.000 ευρώ του φίλου του
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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  • Ο 63χρονος Βρετανός συνελήφθη και προφυλακίστηκε για την κλοπή χρηματοκιβωτίου με 100.000 ευρώ από φίλο του στη Ρόδο.
  • Ο κατηγορούμενος οργάνωσε τη διάρρηξη και δημιούργησε άλλοθι, προτείνοντας στον φίλο του να συναντηθούν σε beach bar την ώρα της κλοπής.
  • Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι εκβιάστηκε από τους δύο συνεργούς του και ότι τα χρήματα που βρέθηκαν στο σπίτι του ήταν προς φύλαξη για αυτούς.
  • Οι δύο συνεργοί του δράστη διέφυγαν αεροπορικώς προς τη Βρετανία λίγες ώρες μετά την κλοπή και παραμένουν ασύλληπτοι.
  • Η αστυνομική έρευνα βασίστηκε σε υλικό από κάμερες ασφαλείας στην περιοχή του Φαληρακίου, που οδήγησε στην ταυτοποίηση και σύλληψη του 63χρονου.
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Τον δρόμο για τις φυλακές πήρε ο 63χρονος Βρετανός, ο οποίος συμμετείχε μαζί με ακόμη δύο συνεργούς στην κλοπή χρηματοκιβωτίου με περίπου 100.000 ευρώ από το σπίτι φίλου του στη Ρόδο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο 63χρονος φέρεται να είχε κομβικό ρόλο στην οργάνωση της διάρρηξης, επιχειρώντας μάλιστα να δημιουργήσει άλλοθι για τον εαυτό του.

Την ώρα που οι συνεργοί του βρίσκονταν στο σπίτι του θύματος και «σήκωναν» το χρηματοκιβώτιο, ο ίδιος φέρεται να τηλεφώνησε στον φίλο του και να του πρότεινε να συναντηθούν για ένα ποτό σε beach bar της Ρόδου. Το ραντεβού πραγματοποιήθηκε, με αποτέλεσμα το θύμα να παραμείνει μακριά από την κατοικία του και ο 63χρονος να έχει ένα ισχυρό άλλοθι.

Μάλιστα, ο Βρετανός φέρεται να ήταν εκείνος που μετέφερε το θύμα πίσω στο σπίτι του. Όταν διαπιστώθηκε ότι το χρηματοκιβώτιο είχε κάνει «φτερά», παρουσιάστηκε, έκπληκτος για την κλοπή.

Ο ίδιος, πάντως, φέρεται να δίνει άλλη εκδοχή για τον δικό του ρόλο. Σύμφωνα με τον ισχυρισμό του, οι δύο συνεργοί του, οι οποίοι εξακολουθούν να αναζητούνται, τον εκβίασαν προκειμένου να προχωρήσουν στην κλοπή.

Κατά την ίδια εκδοχή, το ποσό των περίπου 27.730 ευρώ που εντοπίστηκε στο σπίτι του αποτελούσε μέρος των χρημάτων που είχε κλαπεί και όπως φέρεται να υποστήριξε, το «φύλαγε» για λογαριασμό των δύο άλλων δραστών, οι οποίοι θα επέστρεφαν για να το παραλάβουν.

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Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται λίγες ημέρες μετά την κλοπή. Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Ρόδου «χτένισαν» την περιοχή στο Φαληράκι όπου διέμενε το θύμα, αναζητώντας υλικό από κάμερες ασφαλείας που θα μπορούσε να αποκαλύψει τις κινήσεις των δραστών.

Η έρευνα οδήγησε στην ταυτοποίηση του 63χρονου, ο οποίος συνελήφθη και πλέον βρίσκεται προφυλακισμένος.

Οι δύο συνεργοί του έφυγαν αεροπορικώς από τη Ρόδο λίγες ώρες μετά το χτύπημα με προορισμό τη Βρετανία.

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