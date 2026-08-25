Θεσσαλονίκη: Καταγγελία 35χρονης για βιασμό από τον εν διαστάσει σύζυγό της - Συνελήφθη 44χρονος

Ο άνδρας συνελήφθη και με τη δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου οδηγείται στον εισαγγελέα

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Θεσσαλονίκη: Καταγγελία 35χρονης για βιασμό από τον εν διαστάσει σύζυγό της - Συνελήφθη 44χρονος
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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  • Μια 35χρονη γυναίκα κατήγγειλε βιασμό και ενδοοικογενειακή βία από τον 44χρονο εν διαστάσει σύζυγό της στη Θεσσαλονίκη.
  • Το περιστατικό φέρεται να συνέβη στο διαμέρισμα του ζευγαριού στο κέντρο της πόλης την Κυριακή το απόγευμα.
  • Ο 44χρονος φέρεται να χρησιμοποίησε βία για να εξαναγκάσει τη γυναίκα σε γενετήσιες πράξεις και να την κρατήσει παρά τη θέλησή της.
  • Η γυναίκα κατάφερε να φύγει από το διαμέρισμα και κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία.
  • Ο 44χρονος συνελήφθη από τις αρχές και κατηγορείται για βιασμό και ενδοοικογενειακή βία.
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Θύμα βιασμού και ενδοοικογενειακής βίας κατήγγειλε ότι έπεσε 35χρονη από τον 44χρονο εν διαστάσει σύζυγό της, σε διαμέρισμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Ο άνδρας συνελήφθη και με τη δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου οδηγείται στον εισαγγελέα.

Είχε προηγηθεί καταγγελία της 35χρονης, με καταγωγή από τη Γεωργία, σύμφωνα με την οποία, το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, όταν βρισκόταν μαζί με τον 44χρονο στο διαμέρισμα. Όπως ανέφερε η ίδια, ο άντρας την εξανάγκασε, με τη χρήση βίας, σε γενετήσιες πράξεις χωρίς τη θέλησή της, ενώ φέρεται να τη χτύπησε στο πρόσωπο και να της απαγόρευσε να φύγει από το διαμέρισμα.

Λίγη ώρα αργότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα κατάφερε να αποχωρήσει από το διαμέρισμα και απευθύνθηκε στην Αστυνομία, όπου προχώρησε στην καταγγελία.

Υπό αυτές τις συνθήκες, ο 44χρονος Έλληνας συνελήφθη ένα 24ωρο αργότερα από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας.

Η εις βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία αφορά τα αδικήματα του βιασμού και της ενδοοικογενειακής βίας, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Αστυνομίας.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

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