Νέα Σμύρνη: Καρέ-καρέ σε κάμερα ασφαλείας η φονική επίθεση – Τι εξετάζουν οι Αρχές

Snapshot Η κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τον 48χρονο να περιμένει έξω από την πολυκατοικία πριν επιτεθεί στη 45χρονη γυναίκα, την οποία κλώτσησε και πυροβόλησε θανάσιμα.

Ο 48χρονος αυτοκτόνησε αμέσως μετά τη δολοφονία της γυναίκας, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας.

Οι Αρχές εξετάζουν τη σχέση των δύο θυμάτων, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι η 45χρονη είχε αποφασίσει να τερματίσει μια πιεστική και ζηλιάρα σχέση με άνδρα που την απειλούσε.

Η σύζυγος του 48χρονου κατέθεσε ότι ο άνδρας της είχε αλλάξει συμπεριφορά και διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση, ενώ η κόρη του γνώριζε για τη σχέση του πατέρα της με τη 45χρονη.

Η έρευνα βασίζεται στην ανάλυση του βίντεο, τις ιατροδικαστικές εξετάσεις και τις καταθέσεις συγγενών για να ανασυνθέσει το χρονικό και τα κίνητρα της επίθεσης. Snapshot powered by AI

Νέα στοιχεία από την κάμερα ασφαλείας της πολυκατοικίας στην οδό Γρηγορίου Κυδωνιών στη Νέα Σμύρνη επιχειρούν να φωτίσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 48χρονος άνδρας έστησε καρτέρι στην 45χρονη έξω από την πολυκατοικία όπου βρισκόταν, την πυροβόλησε και στη συνέχεια έστρεψε το ίδιο περίστροφο στον εαυτό του.

Οι αστυνομικοί έχουν βάλει στο μικροσκόπιο το υλικό από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης και εξετάζουν καρέ-καρέ τις κινήσεις του 48χρονου και της γυναίκας, από τη στιγμή που ο άνδρας εμφανίζεται έξω από την πολυκατοικία έως τη φονική επίθεση και όσα ακολούθησαν.

Το υλικό θεωρείται κρίσιμο για την ανασύνθεση των τελευταίων λεπτών πριν από τη δολοφονία, αλλά και για την προσπάθεια των Αρχών να διαπιστώσουν τι προηγήθηκε και ποιο ήταν το κίνητρο του 48χρονου, ο οποίος στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του.

Το υλικό της κάμερας αποτυπώνει την αναμονή του 48χρονου

Σύμφωνα με όσα έχουν προκύψει από την έως τώρα ανάλυση του βίντεο, ο 48χρονος φέρεται να είχε μεταβεί στην πολυκατοικία και να παρέμεινε έξω από την είσοδο για περίπου πέντε λεπτά.

Η κάμερα καταγράφει τον άνδρα να περιμένει, προτού εμφανιστεί η 45χρονη. Μόλις εκείνη βγήκε από την είσοδο, ο 48χρονος φέρεται να κινήθηκε προς το μέρος της και οι δύο τους επέστρεψαν μαζί στο εσωτερικό του κτιρίου.

Από εκείνο το σημείο και μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, σύμφωνα με την εικόνα που έχουν σχηματίσει οι αστυνομικοί από το υλικό, η κατάσταση κλιμακώθηκε.

Ο 48χρονος φέρεται να επιτέθηκε στη γυναίκα και να την κλώτσησε δύο φορές. Η μία από τις κλωτσιές φέρεται να την έπληξε κάτω από το πηγούνι, με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία της και να γονατίσει.

Αμέσως μετά, σύμφωνα με τα ευρήματα που εξετάζονται, ο άνδρας έβγαλε το περίστροφο και πυροβόλησε.

Η στιγμή των πυροβολισμών

Η κάμερα αποτελεί πλέον ένα από τα βασικά στοιχεία της έρευνας, καθώς οι αστυνομικοί επιχειρούν να αποσαφηνίσουν με ακρίβεια τη σειρά των κινήσεων κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Η 45χρονη φέρεται να έκανε μια ενστικτώδη κίνηση με τα χέρια της, με αποτέλεσμα η πρώτη βολή να μην την πλήξει. Η σφαίρα κατέληξε στην τζαμαρία της εισόδου. Η δεύτερη βολή, ωστόσο, αποδείχθηκε μοιραία, καθώς η γυναίκα τραυματίστηκε θανάσιμα στο κεφάλι.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται να συμπληρώσουν την εικόνα που προκύπτει από το βίντεο. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η βολίδα εντοπίστηκε στα οστά του κρανίου και η φορά της ήταν από πάνω προς τα κάτω.

Λίγο μετά τη δολοφονία, ο 48χρονος φέρεται να έστρεψε το όπλο στον εαυτό του και να έβαλε τέλος στη ζωή του.

Το κίνητρο στο επίκεντρο της έρευνας

Πέρα από την ανάλυση της κάμερας, οι Αρχές προσπαθούν να συμπληρώσουν το παζλ μέσα από τις καταθέσεις συγγενικών προσώπων του θύματος και του 48χρονου.

Το βασικό ερώτημα που παραμένει ανοιχτό είναι ποια ήταν η σχέση των δύο ανθρώπων και τι είχε προηγηθεί της επίθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αδελφή της 45χρονης είχε ενημερωθεί από την ίδια ότι διατηρούσε σχέση με έναν άνδρα, χωρίς όμως να γνωρίζει την ταυτότητά του.

Η 45χρονη φέρεται να είχε αποφασίσει το τελευταίο διάστημα να τερματίσει τη σχέση, περιγράφοντας τον συγκεκριμένο άνδρα ως ιδιαίτερα ζηλιάρη και πιεστικό. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, είχε αναφέρει ακόμη ότι την είχε απειλήσει.

Οι συγκεκριμένες αναφορές βρίσκονται πλέον στο μικροσκόπιο των Αρχών, οι οποίες εξετάζουν εάν ο άνδρας για τον οποίο είχε μιλήσει η 45χρονη ήταν ο 48χρονος και εάν η σχέση αυτή συνδέεται με τη δολοφονία.

Τι φέρεται να κατέθεσε η σύζυγος του 48χρονου

Στις Αρχές κατέθεσε και η σύζυγος του 48χρονου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ανέφερε ότι η συμπεριφορά του είχε μεταβληθεί αισθητά κατά τους τελευταίους 18 μήνες. Όπως φέρεται να υποστήριξε, ο σύζυγός της έλειπε αρκετά βράδια από το σπίτι, χωρίς η ίδια να γνωρίζει ότι διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, πριν φύγει από το σπίτι ο 48χρονος άφησε περίπου 1.000 ευρώ και της είπε ότι μπορούσε να τα χρησιμοποιήσει.

Στη συνέχεια έφυγε με προορισμό τη Νέα Σμύρνη. Οι Αρχές εξετάζουν πλέον εάν η μετάβασή του στην περιοχή και η παρουσία του έξω από την πολυκατοικία ήταν μέρος ενός σχεδίου που είχε ήδη οργανώσει.

Τι γνωρίζει η 19χρονη κόρη

Σημαντικά στοιχεία φέρεται να προέκυψαν και από την κατάθεση της 19χρονης κόρης του 48χρονου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νεαρή γνώριζε για τη σχέση του πατέρα της με την 45χρονη. Μάλιστα, φέρεται να είχε ακούσει από τον ίδιο ότι σχεδίαζε να συναντήσει την 45χρονη, προκειμένου να τη γνωρίσει.

Οι διαφορετικές καταθέσεις των συγγενικών προσώπων εξετάζονται πλέον σε συνδυασμό με το υλικό από την κάμερα ασφαλείας, τα ιατροδικαστικά ευρήματα και τα υπόλοιπα στοιχεία της προανάκρισης.

Στόχος των Αρχών είναι να συνθέσουν με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια το χρονικό της επίθεσης και να εξακριβώσουν τι προηγήθηκε της δολοφονίας, αλλά και τι οδήγησε τον 48χρονο στην πράξη του.

Διαβάστε επίσης