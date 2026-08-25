Μαγνησία: 44χρονος Γερμανός βρέθηκε απαγχονισμένος μέσα σε ενοικιαζόμενο δωμάτιο

Snapshot Ένας 44χρονος Γερμανός τουρίστας βρέθηκε απαγχονισμένος σε ενοικιαζόμενο δωμάτιο στο Πηγάδι Πτελεού του Δήμου Αλμυρού.

Ο θάνατος αποδόθηκε σε αυτοκτονία, καθώς αποκλείστηκε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας από την αστυνομική έρευνα.

Ο άνδρας είχε θέσει τέλος στη ζωή του τουλάχιστον δύο μέρες πριν βρεθεί νεκρός και δεν άφησε σημείωμα με εξηγήσεις.

Τον εντόπισε η ιδιοκτήτρια του δωματίου λόγω αρνητικής οσμής, καθώς ο 44χρονος παραθέριζε μόνος του και δεν είχε δώσει σημεία ζωής.

Παραγγέλθηκε νεκροψία-νεκροτομή για τη διαλεύκανση των ακριβών αιτιών και συνθηκών θανάτου, ενώ η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται. Snapshot powered by AI

Με τραγικό τρόπο έβαλε τέλος στη ζωή του ένας 44χρονος Γερμανός που παραθέριζε σε ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αλμυρού. Ο τουρίστας που έκανε διακοπές μόνος του στο Πηγάδι Πτελεού, βρέθηκε απαγχονισμένος σε ενοικιαζόμενο δωμάτιο το απόγευμα της Κυριακής (23/8).

Όπως αναφέρει το tayxdromos.gr, ο άνδρας είχε κρεμαστεί φτιάχνοντας αυτοσχέδιο βρόχο με καλώδιο το οποίο είχε δέσει από πόμολο πόρτας και από τον λαιμό του αφήνοντας στη συνέχεια το βάρος του να ελευθερωθεί και μοιραία να τον πνίξει.

Κανείς δεν αντιλήφθηκε το παραμικρό καθώς ο 44χρονος παραθέριζε μόνος. Τον άνδρα εντόπισε η ιδιοκτήτρια του ενοικιαζόμενου διαμερίσματος όταν προβληματίστηκε από μία αρνητική οσμή.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 44χρονος έβαλε τέλος στη ζωή του τουλάχιστον δύο μέρες πριν βρεθεί νεκρός. Επί δύο συνεχόμενα 24ωρα δεν είχε δώσει σημεία ζωής όμως δεν είχε κανένα μαζί του στις διακοπές για να τον αναζητήσει.

Ο τραγικό θάνατος προκάλεσε σοκ στην τοπική κοινωνία. Αμεσα κλήθηκαν για συνδρομή αστυνομικοί από το Τμήμα Αλμυρού και πλήρωμα ασθενοφόρου από το Κέντρο Υγείας της περιοχής.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 44χρονος εντοπίστηκε απαγχονισμένος στο σαλόνι του ενοικιαζόμενου δωματίου.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό γιατί ο 44χρονος αποφάσισε να βάλει τέλος στη ζωή του ενώ δεν άφησε πίσω του κάποιο σημείωμα που να εξηγεί τους λόγους.

Από τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, αποκλείστηκε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας καθώς ο θάνατος του τουρίστα αποδόθηκε σε αυτοκτονία.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης παραγγέλθηκε διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής για τη διαλεύκανση των ακριβώς αιτιών και των συνθηκών θανάτου του άτυχου 44χρονου.

Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται.

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