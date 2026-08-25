Χαροπαλεύει στο ΚΑΤ ομογενής μετά από επέμβαση για οδοντικά εμφυτεύματα στην Τουρκία

Snapshot Ένας 53χρονος ομογενής από τον Καναδά υπέστη σοβαρά προβλήματα υγείας μετά από επέμβαση για οδοντικά εμφυτεύματα στην Τουρκία, όπου δεν ξύπνησε μετά από ολική αναισθησία.

Ο ασθενής διαγνώστηκε με κωματώδη κατάσταση και δύο θρόμβους, σύμφωνα με την οικογένειά του.

Η διακομιδή του στην Ελλάδα καθυστέρησε λόγω αρχικής άρνησης της Τουρκίας να δεχθεί το αεροσκάφος ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, θεωρώντας το πολεμικό.

Μετά από παρέμβαση του Υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, οργανώθηκε πτήση με πολιτικό αεροσκάφος και ο 53χρονος νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του ΚΑΤ σε κρίσιμη κατάσταση. Snapshot powered by AI

Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει ένας 53χρονος ομογενής από τον Καναδά που μετέβη στην Τουρκία μαζί με τη σύζυγό του για να τοποθετήσει οδοντικά εμφυτεύματα.

Όπως μεταδίδει το ΣΚΑΪ, ο 53χρονος μαζί με τη σύζυγό του πήραν αυτήν την απόφαση λόγω χαμηλού κόστους των εμφυτευμάτων αλλά και καλών κριτικών της κλινικής.

Το ζευγάρι μετέβη στην Τουρκία και αφού ο 53χρονος υπεβλήθη σε εξετάσεις ξεκίνησε η διαδικασία τοποθέτησης εμφυτευμάτων.

Σύμφωνα με τη σύζυγο του 53χρονου, είχαν αποφασίσει να τοποθετήσει 6 εμφυτεύματα στην άνω γνάθο και άλλα 6 στην κάτω γνάθο. Οι γιατροί είχαν αποφασίσει να του κάνουν μέθη και τοπική αναισθησία για να προχωρήσουν στην επέμβαση ωστόσο ο 53χρονος δεν συνεργάζονταν σωστά και έτσι προέβησαν σε ολική αναισθησία από την οποία όμως δεν ανέκτησε ποτέ τις αισθήσεις του.

Η σύζυγος είδε τον 53χρονο να τον μεταφέρουν χωρίς τις αισθήσεις του σε νοσοκομείο. Η ίδια ανέμενε με αγωνία για την εξέλιξη της υγείας του και έπειτα από 48 ώρες αναμονής ενημερώθηκε ότι ο σύζυγός της βρίσκεται σε κωματώδη κατάσταση και ότι έχουν βρεθεί δύο θρόμβοι.

Τότε ήταν που ξεκίνησε και η προσπάθεια επαναπατρισμού καθώς ήθελε ο σύζυγός της να μεταφερθεί και να νοσηλευθεί στην Ελλάδα. Η διακομιδή του 53χρονου στην Ελλάδα εξελίχθηκε σε θρίλερ καθώς αρχικά δεν δύναται να πραγματοποιηθεί και έγινε μετά από παρέμβαση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

Όπως εξήγησε σε ανάρτησή του ο υπουργός, το αεροσκάφος το οποίο είχε κανονιστεί να παραλάβει τον ασθενή είναι ιπτάμενο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο πετάει με ευθύνη της Πολεμικής Αεροπορίας. Από μεριάς της η Τουρκία θεώρησε ότι πρόκειται για Πολεμικό Αεροσκάφος και δεν δέχτηκε την προσγείωσή του. Στη συνέχεια η πτήση οργανώθηκε με πολιτικό αεροσκάφος και ο 53χρονος συνεχίζει τη νοσηλεία του στην Ελλάδα.

Ο 53χρονος πλέον δίνει μάχη στη ΜΕΘ του ΚΑΤ για να κρατηθεί στη ζωή με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται κρίσιμη.

Δείτε το βίντεο του ΣΚΑΪ:

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