Τι υποστήριξε ο σύζυγός της παρουσιάστριας μετά τη σύλληψή του - «Ναι τσακωθήκαμε...»

Νέες αποκαλύψεις για την καταγγελία που έκανε στο ΑΤ Αγίας Παρασκευής η γνωστή δημοσιογράφος και παρουσιάστρια

Δημήτρης Δρίζος, Επιμέλεια

Τι υποστήριξε ο σύζυγός της παρουσιάστριας μετά τη σύλληψή του - «Ναι τσακωθήκαμε...»
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σάλος έχει προκληθεί τις τελευταίες ώρες από το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, με πρωταγωνίστρια αυτή τη φορά τη γνωστή παρουσιάστρια και δημοσιογράφο, καθώς ένας άγριος καβγάς με τον σύζυγό της, το βράδυ της Κυριακής, μέσα στο σπίτι τους φέρεται ότι πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις, με φωνές, καταγγελίες και προσαγωγές.

Μέχρι πρότινος, η εικόνα που έβγαζε προς τα έξω το ζευγάρι ήταν εκείνη μιας δεμένης οικογένειας, με τρυφερή κοινή ζωή. Ωστόσο, μέσα σε λίγες ώρες όλα ανατράπηκαν. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Espresso», αργά το βράδυ της Κυριακής, όλη η γειτονιά σηκώθηκε στο πόδι από τις φωνές του ζευγαριού, μέχρι που η γνωστή παρουσιάστρια σήκωσε το τηλέφωνο και κάλεσε έντρομη στο Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας του Αστυνομικού Τμήματος Αγίας Παρασκευής, αναφέροντας στους αστυνομικούς πως είχε πέσει θύμα ενδοοικογενειακής βίας από τον σύζυγό της μέσα στο σπίτι τους.

Οι αστυνομικές Αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα, φτάνοντας στο σπίτι του ζευγαριού για να την προστατέψουν, αφού, πέρα από την κλήση της παρουσιάστριας, είχαν δεχτεί κλήσεις ακόμα και από τους γείτονες που ανησυχούσαν για εκείνη ακούγοντας τις φωνές.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο διαμέρισμα κατέγραψαν στην αναφορά τους έναν ιδιαίτερα σοβαρό ισχυρισμό. Η γνωστή παρουσιάστρια φέρεται ότι ανέφερε πως ο σύζυγός της τη χτύπησε με μαξιλάρια και της τράβηξε τα μαλλιά, βρίζοντάς την και απειλώντας την.

Οι αστυνομικοί προσήγαγαν τον σύζυγό της και τον οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα. Εκείνος στην κατάθεσή του, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της «Espresso», φέρεται ότι παραδέχτηκε πως ξέσπασε έντονος καβγάς μεταξύ του ίδιου και της συζύγου του, ωστόσο αρνήθηκε κατηγορηματικά πως άσκησε βία σε βάρος της. Ύστερα από λίγες ώρες αφέθηκε ελεύθερος, καθώς για να προχωρήσει όποια διαδικασία έπρεπε η παρουσιάστρια να προχωρήσει σε μήνυση.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι αστυνομικοί φέρεται ότι συμβούλεψαν την παρουσιάστρια, αφού περάσει η ένταση και έχοντας πλέον καθαρό μυαλό, να εξετάσει το ενδεχόμενο να κινηθεί νομικά και να υποβάλει μήνυση για το περιστατικό που κατήγγειλε.

Η ίδια, σύμφωνα με τις πληροφορίες, φέρεται ότι απάντησε πως θα το σκεφτεί, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει προχωρήσει στην κατάθεση μήνυσης.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, ιδιαίτερη σημασία αποκτούν όσα είχε πει η γνωστή παρουσιάστρια τους προηγούμενους μήνες.

Σε συνέντευξή της τον Σεπτέμβριο του 2025 είχε μιλήσει ανοιχτά για τις δυσκολίες που έφερε στη σχέση της η γέννηση του παιδιού τους. «Έχουν έρθει πάρα πολλές συγκρούσεις στο σπίτι» είχε πει τότε, περιγράφοντας την περίοδο προσαρμογής που ακολούθησε τον ερχομό του γιου τους.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Διεύρυνση των επαγγελματικών κλάδων για την υποβολή αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης 2026

11:46ΕΛΛΑΔΑ

Περιφέρεια Αττικής: Σχολεία και δημοτικά κτήρια γίνονται «πράσινα» - 6,5 εκατ. ευρώ για την ενεργειακή τους αναβάθμιση

11:45ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Νέα βίντεο από τον καταστροφικό ανεμοστρόβιλο που σάρωσε χωριά - Τουλάχιστον 41 τραυματίες

11:42ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βγαίνει σε δημοπρασία φανέλα του θρυλικού Μάικλ Τζόρνταν - Μπορεί να φτάσει τα 100 εκατ. δολάρια

11:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Μητσοτάκη με την Αφροδίτη Νέστορα: «Επιτακτική ανάγκη να ξεριζωθεί η τρομοκρατία»

11:23ΚΟΣΜΟΣ

Μπλόκο» στα τραγούδια που δημιουργούνται με AI στα μουσικά charts - Οι νέοι αυστηροί κανόνες

11:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Μπροστά η ΝΔ με 12 μονάδες, στο 3,6% η Καρυστιανού - Πόσοι θέλουν εξάντληση τετραετίας και πόσοι πρόωρες εκλογές

11:10ΚΟΣΜΟΣ

Βρέθηκαν κυλίδες αίματος στο ιστιοφόρο του Ισπανού επιχειρηματία που χάθηκε στα νερά της Πύλου - Τα κενά στη μαρτυρία της συζύγου

11:08ΕΛΛΑΔΑ

Μαγνησία: 44χρονος Γερμανός βρέθηκε απαγχονισμένος μέσα σε ενοικιαζόμενο δωμάτιο

10:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πότε ξεκινά η πληρωμή των συντάξεων Σεπτεμβρίου - Αναλυτικά οι ημερομηνίες

10:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Χρήστος Μαρκίδης: Ποιος ήταν ο ζωγράφος και ποιητής που άφησε το δικό του αποτύπωμα στην τέχνη

10:43ΕΛΛΑΔΑ

Χαροπαλεύει στο ΚΑΤ 53χρονος ομογενής από τον Καναδά μετά από επέμβαση για οδοντικά εμφυτεύματα στην Τουρκία

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Τι υποστήριξε ο σύζυγός της παρουσιάστριας μετά τη σύλληψή του - «Ναι τσακωθήκαμε...»

10:39ΕΛΛΑΔΑ

Σκύλος επιτέθηκε σε νεαρή γυναίκα στο Μενίδι: Νεκρό το σκυλάκι της, τραυματισμένη η 26χρονη

10:35ANNOUNCEMENTS

Οι ρεβάνς των ελληνικών ομάδων στα Κύπελλα Ευρώπης με αμέτρητες αγορές στα καταστήματα Allwyn

10:34ΚΟΣΜΟΣ

Η εξευτελιστική αλήθεια για τα αδέρφια Τέιτ - Οι αναρτήσεις με τα πολυτελή αυτοκίνητα και οι ακραίες δηλώσεις στα social media

10:31ΕΛΛΑΔΑ

Ιός του Δυτικού Νείλου: Έρχεται ραγδαία αύξηση κρουσμάτων - Τι συμβαίνει στους 8 στους 10 ασθενείς

10:18ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Χρήστος Μαρκίδης: «Η γέννηση είναι παγίδα» - Η τελευταία ανάρτησή του πριν βρεθεί νεκρός

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Ιεράπετρα: 18χρονος παρέσυρε δύο τουρίστες σε διάβαση - Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα

10:00ΕΥ ΖΗΝ

Ξεπλένετε τα δόντια σας μετά το βούρτσισμα; Λάθος το κάνετε κι εσείς δηλαδή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:10ΚΟΣΜΟΣ

Βρέθηκαν κυλίδες αίματος στο ιστιοφόρο του Ισπανού επιχειρηματία που χάθηκε στα νερά της Πύλου - Τα κενά στη μαρτυρία της συζύγου

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Τι υποστήριξε ο σύζυγός της παρουσιάστριας μετά τη σύλληψή του - «Ναι τσακωθήκαμε...»

09:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται και δεύτερο κύμα ακραίας ζέστης - Πότε θα ξεκινήσει

09:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη των Ιταλών μετεωρολόγων για τον Σεπτέμβριο στην Ελλάδα - Ο ρόλος του «Ισλανδικού χαμηλού»

07:20ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Δημόσιος έρανος για να θυσιαστούν 10.000 πρόβατα για την υγεία του Μοτζταμπά Χαμενεΐ

11:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Μπροστά η ΝΔ με 12 μονάδες, στο 3,6% η Καρυστιανού - Πόσοι θέλουν εξάντληση τετραετίας και πόσοι πρόωρες εκλογές

08:13ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρό βίντεο: Η στιγμή που ο πιο επικίνδυνος εγκληματίας του Ισραήλ δολοφονείται εν ψυχρώ

07:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται μεγάλη... ανάσα δροσιάς - Η πρόγνωση του ECMWF και η ανάλυση Κολυδά

09:52ΕΛΛΑΔΑ

Χρήστος Μαρκίδης: Βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του ο ζωγράφος και ποιητής

10:43ΕΛΛΑΔΑ

Χαροπαλεύει στο ΚΑΤ 53χρονος ομογενής από τον Καναδά μετά από επέμβαση για οδοντικά εμφυτεύματα στην Τουρκία

09:27WHAT THE FACT

50 βίσωνες επέστρεψαν σε έρημο στο Μεξικό και επανέφεραν όλο το οικοσύστημα: Έφεραν πίσω ζώα μετά από 200 χρόνια

09:06WHAT THE FACT

«Ματωμένο Φεγγάρι»: Η Σελήνη βάφεται κόκκινη στις 28 Αυγούστου – Γιατί συμβαίνει το φαινόμενο

06:41ΕΛΛΑΔΑ

Τι οδήγησε την παρουσιάστρια σε καταγγελία κατά του συζύγου της - Ο καβγάς που έφερε την προσαγωγή

10:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πότε ξεκινά η πληρωμή των συντάξεων Σεπτεμβρίου - Αναλυτικά οι ημερομηνίες

01:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι συνέβη με την ακύρωση πτήσης για την παραλαβή ασθενή από την Τουρκία - Η εξήγηση Άδωνι Γεωργιάδη

10:00ΕΥ ΖΗΝ

Ξεπλένετε τα δόντια σας μετά το βούρτσισμα; Λάθος το κάνετε κι εσείς δηλαδή

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 25 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

09:04ΕΛΛΑΔΑ

Άνω Λιόσια: Πώς έγινε το δυστύχημα με την 17χρονη - Tο ΙΧ «καβάλησε» πεζοδρόμιο και έπεσε σε κολόνα

08:17TRAVEL

Δυτική Μάνη: Το μέρος της Ελλάδας που ακόμη και το Χόλιγουντ παρέβλεψε

10:34ΚΟΣΜΟΣ

Η εξευτελιστική αλήθεια για τα αδέρφια Τέιτ - Οι αναρτήσεις με τα πολυτελή αυτοκίνητα και οι ακραίες δηλώσεις στα social media

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ