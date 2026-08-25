Τι υποστήριξε ο σύζυγός της παρουσιάστριας μετά τη σύλληψή του - «Ναι τσακωθήκαμε...»

Σάλος έχει προκληθεί τις τελευταίες ώρες από το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, με πρωταγωνίστρια αυτή τη φορά τη γνωστή παρουσιάστρια και δημοσιογράφο, καθώς ένας άγριος καβγάς με τον σύζυγό της, το βράδυ της Κυριακής, μέσα στο σπίτι τους φέρεται ότι πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις, με φωνές, καταγγελίες και προσαγωγές.

Μέχρι πρότινος, η εικόνα που έβγαζε προς τα έξω το ζευγάρι ήταν εκείνη μιας δεμένης οικογένειας, με τρυφερή κοινή ζωή. Ωστόσο, μέσα σε λίγες ώρες όλα ανατράπηκαν. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Espresso», αργά το βράδυ της Κυριακής, όλη η γειτονιά σηκώθηκε στο πόδι από τις φωνές του ζευγαριού, μέχρι που η γνωστή παρουσιάστρια σήκωσε το τηλέφωνο και κάλεσε έντρομη στο Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας του Αστυνομικού Τμήματος Αγίας Παρασκευής, αναφέροντας στους αστυνομικούς πως είχε πέσει θύμα ενδοοικογενειακής βίας από τον σύζυγό της μέσα στο σπίτι τους.

Οι αστυνομικές Αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα, φτάνοντας στο σπίτι του ζευγαριού για να την προστατέψουν, αφού, πέρα από την κλήση της παρουσιάστριας, είχαν δεχτεί κλήσεις ακόμα και από τους γείτονες που ανησυχούσαν για εκείνη ακούγοντας τις φωνές.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο διαμέρισμα κατέγραψαν στην αναφορά τους έναν ιδιαίτερα σοβαρό ισχυρισμό. Η γνωστή παρουσιάστρια φέρεται ότι ανέφερε πως ο σύζυγός της τη χτύπησε με μαξιλάρια και της τράβηξε τα μαλλιά, βρίζοντάς την και απειλώντας την.

Οι αστυνομικοί προσήγαγαν τον σύζυγό της και τον οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα. Εκείνος στην κατάθεσή του, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της «Espresso», φέρεται ότι παραδέχτηκε πως ξέσπασε έντονος καβγάς μεταξύ του ίδιου και της συζύγου του, ωστόσο αρνήθηκε κατηγορηματικά πως άσκησε βία σε βάρος της. Ύστερα από λίγες ώρες αφέθηκε ελεύθερος, καθώς για να προχωρήσει όποια διαδικασία έπρεπε η παρουσιάστρια να προχωρήσει σε μήνυση.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι αστυνομικοί φέρεται ότι συμβούλεψαν την παρουσιάστρια, αφού περάσει η ένταση και έχοντας πλέον καθαρό μυαλό, να εξετάσει το ενδεχόμενο να κινηθεί νομικά και να υποβάλει μήνυση για το περιστατικό που κατήγγειλε.

Η ίδια, σύμφωνα με τις πληροφορίες, φέρεται ότι απάντησε πως θα το σκεφτεί, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει προχωρήσει στην κατάθεση μήνυσης.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, ιδιαίτερη σημασία αποκτούν όσα είχε πει η γνωστή παρουσιάστρια τους προηγούμενους μήνες.

Σε συνέντευξή της τον Σεπτέμβριο του 2025 είχε μιλήσει ανοιχτά για τις δυσκολίες που έφερε στη σχέση της η γέννηση του παιδιού τους. «Έχουν έρθει πάρα πολλές συγκρούσεις στο σπίτι» είχε πει τότε, περιγράφοντας την περίοδο προσαρμογής που ακολούθησε τον ερχομό του γιου τους.

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