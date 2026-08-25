Σχολεία και δημοτικά κτήρια γίνονται «πράσινα» - 6,5 εκατ. ευρώ για την ενεργειακή τους αναβάθμιση

Snapshot Εντάχθηκαν έξι νέα έργα ενεργειακής αναβάθμισης σχολείων και δημοτικών κτηρίων σε έξι δήμους της Αττικής με συνολικό προϋπολογισμό 6,5 εκατ. ευρώ.

Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν θερμομόνωση, αντικατάσταση κουφωμάτων, αναβάθμιση συστημάτων θέρμανσης και ψύξης, καθώς και εγκατάσταση «έξυπνων» συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης.

Τα έργα στοχεύουν στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, του λειτουργικού κόστους, στη βελτίωση συνθηκών για χρήστες και στον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Κάθε κτήριο θα έχει πιστοποιημένη ενεργειακή επιθεώρηση πριν και μετά τις παρεμβάσεις για την αξιολόγηση της απόδοσης των έργων.

Συνολικά έχουν ενταχθεί 15 έργα ενεργειακής αναβάθμισης στην Αττική, με συνεχή αξιολόγηση προτάσεων και περαιτέρω χρηματοδοτήσεις να ακολουθούν. Snapshot powered by AI

Τις αποφάσεις ένταξης έξι νέων πράξεων ενεργειακής αναβάθμισης σχολείων και δημοτικών κτηρίων σε ισάριθμες περιοχές του Λεκανοπεδίου υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, στο πλαίσιο της δράσης «ΕΝΕΡΓΩ για τον Δήμο», η οποία εντάσσεται στο Περιφερειακό Πρόγραμμα «Αττική» 2021–2027 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Με τις νέες αυτές εντάξεις, οι Δήμοι Βύρωνα, Ελευσίνας, Μοσχάτου-Ταύρου, Μεγαρέων, Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας και Καισαριανής αποκτούν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε ουσιαστικές παρεμβάσεις ενεργειακού εκσυγχρονισμού σε σχολικές μονάδες και δημοτικά κτήρια, αρκετά από τα οποία είναι παλαιά και ιδιαίτερα ενεργοβόρα.

Οι παρεμβάσεις αποσκοπούν στη σημαντική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και του λειτουργικού κόστους των δημοτικών υποδομών, στη βελτίωση των συνθηκών θερμικής άνεσης και καθημερινής λειτουργίας για μαθητές, εκπαιδευτικούς, εργαζομένους και πολίτες, καθώς και στην αναβάθμιση του συνολικού κτηριακού αποθέματος των Δήμων. Ταυτόχρονα, συμβάλλουν στον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των κτηρίων και στην επίτευξη των ευρωπαϊκών και εθνικών στόχων για την «πράσινη» μετάβαση και την κλιματική ουδετερότητα.

Με τις έξι νέες εντάξεις, οι χρηματοδοτούμενες πράξεις στο πλαίσιο της δράσης ανέρχονται πλέον συνολικά σε 15, με συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που φθάνει τα 6.559.500 ευρώ και συνολική επιφάνεια αναβαθμιζόμενων δημοτικών και σχολικών κτηρίων άνω των 31.000 τετραγωνικών μέτρων.

Ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ενεργειακά χαρακτηριστικά κάθε οικοδομήματος, προβλέπεται η υλοποίηση εκτεταμένων εργασιών θερμομόνωσης του κτηριακού κελύφους, η αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων και υαλοπινάκων, καθώς και η ανανέωση του υφιστάμενου εξοπλισμού ψύξης και θέρμανσης με σύγχρονα συστήματα υψηλότερης ενεργειακής απόδοσης.

Παράλληλα, η χρηματοδότηση καλύπτει την εγκατάσταση «έξυπνων» συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης, μέσω των οποίων θα είναι δυνατή η συνεχής παρακολούθηση, ο αποτελεσματικότερος έλεγχος και η βελτιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας. Στις επιλέξιμες παρεμβάσεις περιλαμβάνεται, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, και η αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, με στόχο την αυτοπαραγωγή και την αυτοκατανάλωση της ενέργειας που απαιτείται για τη λειτουργία των δημοτικών κτηρίων.

Για κάθε κτήριο θα πραγματοποιείται ενεργειακή επιθεώρηση από πιστοποιημένο Ενεργειακό Επιθεωρητή τόσο πριν από την έναρξη όσο και μετά την ολοκλήρωση των εργασιών. Με τον τρόπο αυτό θα πιστοποιείται η ενεργειακή κατάσταση των υποδομών, θα καταγράφεται το πραγματικό αποτέλεσμα των παρεμβάσεων και θα διασφαλίζεται ότι έχουν επιτευχθεί οι στόχοι ενεργειακής εξοικονόμησης που έχουν τεθεί.

«Δεν χρηματοδοτούμε αποσπασματικές εργασίες, αλλά ολοκληρωμένα έργα»

Όπως δηλώνει ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς:

«Με τη δράση «ΕΝΕΡΓΩ για τον Δήμο» προχωρούμε από τον σχεδιασμό στην πράξη, χρηματοδοτώντας παρεμβάσεις με άμεσο, μετρήσιμο και διαρκές όφελος για τις τοπικές κοινωνίες. Μετατρέπουμε παλιά και ενεργοβόρα σχολεία και δημοτικά κτήρια σε σύγχρονες, βιώσιμες και λειτουργικές υποδομές, που καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια, κοστίζουν λιγότερο στη λειτουργία τους και προσφέρουν καλύτερες συνθήκες στους ανθρώπους που τα χρησιμοποιούν καθημερινά.Οι έξινέες εντάξεις σε Βύρωνα, Ελευσίνα, Μοσχάτο-Ταύρο, Μέγαρα, Νέα Φιλαδέλφεια-Νέα Χαλκηδόνα και Καισαριανή αυξάνουν σε 15 τα έργα που χρηματοδοτούμε, με πόρους που ξεπερνούν συνολικά τα 6,55 εκατομμύρια ευρώ.

Για εμάς, η «πράσινη» μετάβαση αποκτά ουσιαστικό περιεχόμενο όταν ένα σχολείο θερμαίνεται και ψύχεται αποτελεσματικότερα, όταν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται καθημερινά σε καλύτερες συνθήκες, όταν ένας Δήμος μειώνει το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας και όταν οι δημόσιες υποδομές επιβαρύνουν λιγότερο το περιβάλλον. Δεν χρηματοδοτούμε αποσπασματικές εργασίες, αλλά ολοκληρωμένα έργα, με ενεργειακές επιθεωρήσεις πριν και μετά τις παρεμβάσεις, ώστε κάθε ευρώ ευρωπαϊκών και περιφερειακών πόρων να αποδίδει συγκεκριμένο, μετρήσιμο και πιστοποιημένο αποτέλεσμα».Και πρόσθεσε:«Συνεργαζόμαστε στενά με τους Δήμους και αξιοποιούμε με διαφάνεια, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα τους διαθέσιμους πόρους του Περιφερειακού Προγράμματος «Αττική» 2021–2027.

Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα νέο πρότυπο δημόσιων υποδομών, περισσότερο ανθεκτικών, περισσότερο οικονομικών στη λειτουργία τους και περισσότερο φιλικών προς το περιβάλλον και τους πολίτες. Η προσπάθεια όμως δεν σταματά εδώ. Η αξιολόγηση των προτάσεων συνεχίζεται και θα ακολουθήσουν σύντομα και νέες χρηματοδοτήσεις, ώστε ακόμη περισσότεροι Δήμοι και ακόμη περισσότερες σχολικά και δημοτικά κτήρια να ενταχθούν σε αυτό το εκτεταμένο πρόγραμμα ενεργειακού εκσυγχρονισμού. Προχωρούμε με σχέδιο και συνέπεια, ώστε η Αττική να γίνει μια Περιφέρεια πιο «πράσινη», πιο ανθεκτική και καλύτερα προετοιμασμένη έναντι της κλιματικής κρίσης».

Τι αφορούν οι έξι νέες πράξεις

- Η πρώτη αφορά τον Δήμο Βύρωνα και ειδικότερα την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου Γυμνασίου - Λυκείου Καρέα, συνολικού προϋπολογισμού 469.323 ευρώ. Προβλέπεται να πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις στο κτηριακό κέλυφος και στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του σχολικού συγκροτήματος.

Στόχος είναι η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, ο περιορισμός των θερμικών απωλειών και η διαμόρφωση καλύτερων συνθηκών καθημερινής λειτουργίας για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς.

- Η δεύτερη αφορά τον Δήμο Ελευσίνας και ειδικότερα την ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίου της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας, προϋπολογισμού 366.299 ευρώ. Προβλέπονται παρεμβάσεις στο κτηριακό κέλυφος και στα ενεργειακά συστήματα του οικοδομήματος. Με την ολοκλήρωση του έργου επιδιώκεται η ουσιαστική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και του λειτουργικού κόστους, καθώς και η συνολική βελτίωση της αποδοτικότητας και της λειτουργίας του κτηρίου.

- Η τρίτη αφορά τον Δήμο Καισαριανής και ειδικότερα την ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων της περιοχής, συνολικού προϋπολογισμού 390.000 ευρώ. Περιλαμβάνονται ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σε δημοτικές υποδομές με στόχο τη μείωση των ενεργειακών αναγκών, τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας των κτηρίων και τον περιορισμό του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος.

-Η τέταρτη πράξη αφορά τον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας και ειδικότερα την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου του 6ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Φιλαδέλφειας, προϋπολογισμού 245.521 ευρώ. Θα υλοποιηθούν στοχευμένες παρεμβάσεις για τον περιορισμό των ενεργειακών απωλειών, τη μείωση της κατανάλωσης και τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας της σχολικής μονάδας προς όφελος της εκπαιδευτικής κοινότητας.

-Η πέμπτη πράξη αφορά τον Δήμο Μοσχάτου -Ταύρου και ειδικότερα την ενεργειακή αναβάθμιση του ίδιου του δημαρχιακού μεγάρου, προϋπολογισμού 507.000 ευρώ. Προβλέπεται η υλοποίηση παρεμβάσεων στο κτηριακό κέλυφος και στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, με στόχο τον περιορισμό των ενεργειακών απωλειών και τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Με την ολοκλήρωση του έργου αναμένεται σημαντική μείωση του λειτουργικού κόστους.

- Η έκτη πράξη αφορά τον Δήμο Μεγαρέων και ειδικότερα την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου του 8ου Δημοτικού Σχολείου Μεγαρέων, προϋπολογισμού 470.500 ευρώ. Οι εργασίες θα επικεντρωθούν στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης της σχολική μονάδας και στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Με την ολοκλήρωση των εργασιών επιδιώκεται παράλληλα η δημιουργία καλύτερων συνθηκών στο εσωτερικό του σχολικού κτηρίου και η διαμόρφωση ενός πιο λειτουργικού περιβάλλοντος για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Οι εννέα πράξεις που έχουν ήδη ενταχθεί

Στο πλαίσιο της ίδιας δράσης έχουν ήδη ενταχθεί εννέα ακόμη πράξεις ενεργειακής αναβάθμισης. Πρόκειται για:

την «Ενεργειακή Αναβάθμιση 7ου Γυμνασίου και 8ου Λυκείου Αμαρουσίου» στον *Δήμο Αμαρουσίου*, προϋπολογισμού 780.000 ευρώ,

τις «Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο 10ο Δημοτικό Σχολείο *Δήμου Ασπροπύργου*», προϋπολογισμού 218.350 ευρώ,

-τις «Ενεργειακές Παρεμβάσεις *Δήμου Γλυφάδας*», συνολικού προϋπολογισμού 910.000 ευρώ,

την «Ενεργειακή Αναβάθμιση 4ου Γυμνασίου *Δήμου Ηρακλείου Αττικής*», προϋπολογισμού 251.434 ευρώ,

την «Ενεργειακή Αναβάθμιση στο 18ο και 24ο Δημοτικό Σχολείο Κερατσινίου» στον *Δήμο Κερατσινίου – Δραπετσώνας*, προϋπολογισμού 413.879 ευρώ,

την «Ενεργειακή Αναβάθμιση στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Μεταμόρφωσης», του *Δήμου Μεταμόρφωσης*, προϋπολογισμού 367.813 ευρώ,

την «Ενεργειακή Αναβάθμιση 1ου Γυμνασίου Χολαργού του *Δήμου Παπάγου – Χολαργού*», προϋπολογισμού 520.000 ευρώ,

την «Ενεργειακή Αναβάθμιση 1ου - 2ου Γυμνασίου Παιανίας», του *Δήμου Παιανίας*, προϋπολογισμού 390.000 ευρώ,

και την «Ενεργειακή Αναβάθμιση του Κοινοτικού Κτηρίου Πικερμίου, *Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου*», προϋπολογισμού 259.970 ευρώ.

Η αξιολόγηση των προτάσεων που έχουν υποβληθεί συνεχίζεται και το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσουν νέες χρηματοδοτήσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση επιπλέον δημοτικών και σχολικών κτηρίων σε ολόκληρη την Αττική.

Διαβάστε επίσης