Φωτιά τώρα στο Στόμιο Λάρισας

Στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος συνδράμει ο δήμος Αγιάς, με υδροφόρες.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας