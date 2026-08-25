Φωτιά τώρα στο Στόμιο Λάρισας
Η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση
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- Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης στο Στόμιο Λάρισας.
- Η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση.
- Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα.
- Ο δήμος Αγιάς συνδράμει με υδροφόρες στο έργο της κατάσβεσης.
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης στο Στόμιο Λάρισας.
Στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος συνδράμει ο δήμος Αγιάς, με υδροφόρες.
Η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση.
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