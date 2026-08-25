Μάχη σε δύο πύρινα μέτωπα στη Βοιωτία – Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Σαλαμίνα

Σε Στεφάνη και Άγιο Βλάσιο Βοιωτίας συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες – Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Σαλαμίνα – Επί ποδός όλη τη νύχτα οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Γιάννης Νικηφοράκης

Μάχη σε δύο πύρινα μέτωπα στη Βοιωτία – Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Σαλαμίνα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Δύο πυρκαγιές συνεχίζουν να καίνε στη Βοιωτία, στις περιοχές Στεφάνη και Άγιο Βλάσιο, με επίγειες δυνάμεις να επιχειρούν όλη τη νύχτα.
  • Στη Στεφάνη επιχειρούν 70 πυροσβέστες με 21 οχήματα και υδροφόρες από την τοπική αυτοδιοίκηση, ενώ στον Άγιο Βλάσιο 46 πυροσβέστες με 15 οχήματα και μηχανήματα έργου συνδράμουν στην κατάσβεση.
  • Το κύριο μέτωπο στη Βοιωτία εντοπίζεται κάτω από τη Δαύλεια, όπου οι επίγειες δυνάμεις προσπαθούν να περικυκλώσουν τις φλόγες και να αποτρέψουν τυχόν αναζωπυρώσεις.
  • Στη Σαλαμίνα, η πυρκαγιά οριοθετήθηκε και οι πυροσβέστες συνεχίζουν την κατάσβεση στην περιοχή του Νταμαριού, χωρίς να κινδυνεύουν κατοικίες ή πολίτες.
  • Νωρίτερα, εστάλησαν προειδοποιητικά μηνύματα από το «112» για εκκενώσεις περιοχών.
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Δύο φωτιές παραμένουν σε εξέλιξη το βράδυ της Τρίτης (25/08), αμφότερες στη Βοιωτία, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για τον περιορισμό των μετώπων. Με το φως της ημέρας να έχει πλέον χαθεί και τα εναέρια μέσα να έχουν σταματήσει τις πτήσεις τους, το βάρος πέφτει στις επίγειες δυνάμεις, οι οποίες θα συνεχίσουν την προσπάθεια καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Δύο διαφορετικά μέτωπα εξακολουθούν να απασχολούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, στη Στεφάνη και την περιοχή του Αγίου Βλασίου.

Στη Στεφάνη επιχειρούν συνολικά 70 πυροσβέστες, με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης και της 4ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 21 πυροσβεστικά οχήματα.

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Άγιος Βλάσιος: Το κύριο μέτωπο εντοπίζεται κάτω από τη Δαύλεια

Σε εξέλιξη παραμένει και η πυρκαγιά στην περιοχή του Αγίου Βλασίου, όπου επιχειρούν 46 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και της 10ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα. Στην περιοχή επιχειρούν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου των ΟΤΑ, συνδράμοντας τις πυροσβεστικές δυνάμεις στη μάχη με τις φλόγες.

Ο Δήμαρχος Λεβαδέων, Δημήτρης Καραμάνης, τόνισε ότι «βρίσκομαι στο πεδίο, έχουν σταματήσει να επιχειρούν τα εναέρια μέσα και αυτήν την ώρα κατευθυνόμαστε με τις επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής προς την περιοχή κάτω από τη Δαύλεια, όπου εντοπίζεται το κύριο μέτωπο, ώστε να περικυκλώσουμε τις φλόγες», μιλώντας στο Newsbomb.

Η παρουσία των επίγειων δυνάμεων στην περιοχή κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς οι πυροσβέστες θα επιχειρούν στα σημεία όπου παραμένει ενεργό το μέτωπο, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιούνται συνεχείς έλεγχοι για πιθανές αναζωπυρώσεις.

Σαλαμίνα: Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά – Παραμένουν οι δυνάμεις στο Νταμάρι

Στη Σαλαμίνα, η πυρκαγιά οριοθετήθηκε βάσει νεότερης ενημέρωσης της Πυροσβεστικής, με την κατάσβεση να συνεχίζεται από τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή του Νταμαριού. Οι πυροσβέστες παραμένουν στο σημείο, επιχειρώντας για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς και την αποτροπή τυχόν αναζωπυρώσεων.

Ο Δήμαρχος Σαλαμίνας, Γιώργος Παναγόπουλος, έδωσε μία καθησυχαστική εικόνα για την εξέλιξη της πυρκαγιάς, τονίζοντας πως εκδηλώθηκε εντός της περιοχής του Ναυστάθμου, χωρίς να επεκταθεί πέρα από τα όρια αυτής, μιλώντας στο Newsbomb. «Η φωτιά εκδηλώθηκε μέσα στην περιοχή του Ναυστάθμου, δεν επεκτάθηκε, δεν κινδύνευσαν κατοικίες και σπίτια και πολίτες», επεσήμανε.

Νωρίτερα, μηνύματα του «112» είχαν σταλεί τόσο στη Βοιωτία, όσο και τη Σαλαμίνα, καθώς η φωτιά πλησίαζε κατοικημένες περιοχές. Στη Βοιωτία, ζητήθηκε από τους κατοίκους των Τσουκαλάδων να απομακρυνθούν προς Λιβαδειά, ενώ, στη Σαλαμίνα δόθηκε εντολή απομάκρυνσης από τα Άνω Βασιλικά και τη Νέα Σαλαμίνα (Μπιζάνι) προς την Ακτή Καραϊσκάκη.

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