Φωτιά τώρα στη Σαλαμίνα: 112 για εκκένωση δύο περιοχών

Snapshot Εκκενώθηκαν οι περιοχές Βασιλικά και Νέα Σαλαμίνα στη Σαλαμίνα λόγω μεγάλης φωτιάς στο λόφο «Αράπης».

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 24 πυροσβέστες με δέκα οχήματα, τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Υδροφόρες των ΟΤΑ συνδράμουν στην προσπάθεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς.

Διακόπηκε η κυκλοφορία οχημάτων στην οδό Μπιζανίου από το ύψος της οδού Γεωργίου Παπανδρέου.

Η φωτιά προκαλεί πυκνό καπνό που είναι ορατός στον ουρανό της περιοχής. Snapshot powered by AI

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης στο λόφο «Αράπης», στη Σαλαμίνα, με αποτέλεσμα να υπάρξει μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής. Όπως φαίνεται σε βίντεο πυκνός καπνός υψώνεται στον ουρανό.

Το 112 έστειλε SMS για την εκκένωση των περιοχών Βασιλικά και Νέα Σαλαμίνα, προς την Ακτή Καραϊσκάκη.

Στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν 24 πυροσβέστες με 10 οχήματα. Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Λόγω της πυρκαγιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων επί της οδού Μπιζανίου (Παλούκια) από το ύψος της οδού Γεωργίου Παπανδρέου.

Η φωτιά στη Σαλαμίνα Πυρκαγιά Ενημέρωση / FB

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