Βοιωτία: Φωτιά τώρα στον Άγιο Βλάσιο – Καίει σε χαμηλή βλάστηση, ήχησε το «112» για ετοιμότητα

Μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων σήμερα (25/08), για την αντιμετώπιση φωτιάς στην περιοχή της Λιβαδειάς.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 16:45, με τις δυνάμεις να κινητοποιούνται άμεσα για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Στο σημείο επιχειρούν 58 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ και 17 πυροσβεστικά οχήματα. Περιοδικά επιχειρούν επίσης 4 ελικόπτερα και 14 αεροσκάφη, ενώ, συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου των ΟΤΑ.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η συνδρομή των εναέριων μέσων. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν επτά αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, προκειμένου να περιοριστεί η φωτιά και να ανακοπεί η εξάπλωσή της.

Στο έργο της Πυροσβεστικής συνδράμει και ο Δήμος Λεβαδέων, ο οποίος κινητοποίησε υδροφόρες για την υποστήριξη των επίγειων δυνάμεων.

Στις 17:27, εστάλη μήνυμα από το «112» προς όσους βρίσκονται στις περιοχές Άγιος Βλάσιος και Τσουκαλάδες, στο πλαίσιο της ενημέρωσης και της προστασίας των πολιτών λόγω της πυρκαγιάς.

Παράλληλα με την επιχείρηση κατάσβεσης, έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας, το οποίο αναμένεται να διερευνήσει τα αίτια και τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.