Φωτιές τώρα: Έξι πύρινα μέτωπα σε εξέλιξη - Μάχη σε Σαλαμίνα, Λαύριο, Βοιωτία, Κρήτη, Πέλλα

Snapshot Σε έξι περιοχές της Ελλάδας, μεταξύ αυτών η Σαλαμίνα, το Λαύριο, η Βοιωτία, η Κρήτη και η Πέλλα, μαίνονται πυρκαγιές με μεγάλη κινητοποίηση πυροσβεστικών δυνάμεων.

Στη Σαλαμίνα οι φλόγες έχουν φτάσει εντός του Ναυστάθμου, με 80 πυροσβέστες και εναέρια μέσα να επιχειρούν, ενώ ενεργοποιήθηκε το 112 για εκκένωση περιοχών.

Στο Λαύριο οι φλόγες πλησίασαν έως και 20 μέτρα από κατοικίες, με 70 πυροσβέστες και αεροπορική υποστήριξη να επιχειρούν και διερεύνηση των αιτιών από ειδικό Ανακριτικό Κλιμάκιο.

Στη Βοιωτία και σε άλλες περιοχές όπως η Κρήτη και η Πέλλα, η πυροσβεστική δίνει μάχη με τις φλόγες χρησιμοποιώντας επίγειες και εναέριες δυνάμεις, ενώ έχουν εκδοθεί προειδοποιήσεις μέσω 112.

Η Πολιτική Προστασία προειδοποιεί για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς την επόμενη ημέρα, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις σε αυξημένη επιφυλακή. Snapshot powered by AI

Μάχη με τις φλόγες δίνουν αυτή την ώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε έξι διαφορετικά πύρινα μέτωπα σε ολόκληρη τη χώρα. Σαλαμίνα και Λαύριο βρίσκονται στο επίκεντρο της μεγάλης κινητοποίησης στην Αττική, ενώ δύο πυρκαγιές έχουν ξεσπάσει στη Βοιωτία. Μέτωπο βρίσκεται επίσης σε εξέλιξη στην Κρήτη και συγκεκριμένα στους Αγίους Δέκα, καθώς και στην Πέλλα.

Η κατάσταση παραμένει δυναμική, με επίγειες και εναέριες δυνάμεις να επιχειρούν σε αρκετές από τις πυρκαγιές, ενώ σε ορισμένες περιοχές έχει ενεργοποιηθεί και το 112.

Συναγερμός στη Σαλαμίνα - Υπό έλεγχο η φωτιά στον Ναύσταθμο

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στη Σαλαμίνα, όπου η φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στην περιοχή Ελληνικό, στο παλιό πεδίο βολής, και καίει χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα.

Το μέτωπο βρίσκεται στον λόφο «Αράπης», ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες οι φλόγες πέρασαν στο βόρειο άκρο και εντός του Ναυστάθμου της Σαλαμίνας ωστόσο λίγο πριν τις 18:00 η φωτιά στον Ναύσταθμο τέθηκε υπό έλεγχο.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής έχουν ενισχυθεί και πλέον επιχειρούν 80 πυροσβέστες με 25 οχήματα, τρεις ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, τρία αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα. Στην επιχείρηση συνδράμει και ο Δήμος Σαλαμίνας με υδροφόρες.

Η φωτιά καίει, μεταξύ άλλων, σκουπίδια, λάστιχα και πλαστικά, ενώ υπάρχουν αναφορές κατοίκων για εκρήξεις στην περιοχή του νταμαριού.

Μετά τις 17:00 ενεργοποιήθηκε το 112, με τους κατοίκους και όσους βρίσκονται στα Άνω Βασιλικά, τη Νέα Σαλαμίνα και το Μπιζάνι να καλούνται να απομακρυνθούν προς την Ακτή Καραϊσκάκη.

Παράλληλα, έχουν τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή των Παλουκίων, ενώ η εξέλιξη της πυρκαγιάς παρακολουθείται συνεχώς και μέσω drone με θερμική και οπτική κάμερα.

Λαύριο: Η φωτιά έφτασε κοντά σε σπίτια

Συναγερμός έχει σημάνει και στο Λαύριο, όπου πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Καλοπήγαδο, σε χαμηλή βλάστηση.

Στο σημείο επιχειρούν 70 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 23 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις τρία ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη.

Η φωτιά βρίσκεται στην περιοχή της Τρεχαντιέρας και, σύμφωνα με τον δήμαρχο Λαυρεωτικής, οι φλόγες έφτασαν σε απόσταση περίπου 20 μέτρων από κατοικίες.

Για την προστασία των κατοίκων έχει διακοπεί η κυκλοφορία στη Λεωφόρο Περιγιάλι, ενώ ο Δήμος Λαυρεωτικής έχει διαθέσει υδροφόρες για την υποστήριξη της επιχείρησης κατάσβεσης.

Παράλληλα, έχει ενεργοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.

Δύο μέτωπα στη Βοιωτία

Δύο διαφορετικές πυρκαγιές αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Βοιωτία.

Η πρώτη εκδηλώθηκε στη δασική έκταση της Στεφάνης, σε δύσβατο σημείο και μακριά από κατοικημένη περιοχή. Στο σημείο επιχειρούν 62 πυροσβέστες, τέσσερις ομάδες πεζοπόρων της 1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ και 18 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν τρία ελικόπτερα και ένα αεροσκάφος.

Υδροφόρες των ΟΤΑ συμμετέχουν επίσης στην επιχείρηση, ενώ η εξέλιξη της πυρκαγιάς παρακολουθείται από drone. Για τη διερεύνηση των αιτιών έχει κινητοποιηθεί το αρμόδιο Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Το δεύτερο μέτωπο βρίσκεται στην περιοχή του Αγίου Βλασίου, όπου η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση.

Για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 35 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν επτά αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Στις 17:27 εστάλη μήνυμα από το 112 προς όσους βρίσκονται στις περιοχές Άγιος Βλάσιος και Τσουκαλάδες, ενώ ο Δήμος Λεβαδέων συνδράμει με υδροφόρες.

Φωτιά και στην Κρήτη - Σε ετοιμότητα οι κάτοικοι

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει και στους Αγίους Δέκα του Δήμου Γόρτυνας, περίπου 50 χιλιόμετρα νότια του Ηρακλείου.

Η φωτιά καίει χορτολιβαδική έκταση και έχει προκαλέσει μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής. Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου της 3ης ΕΜΟΔΕ και οκτώ πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν τέσσερα εναέρια μέσα.

Λίγο μετά τις 17:30 ενεργοποιήθηκε το 112, με τους κατοίκους και όσους βρίσκονται στους Αγίους Δέκα να καλούνται να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Πέλλα: Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Αλμωπία

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίς το απόγευμα και στη θέση «Κτυπημένα», στον Δήμο Αλμωπίας Πέλλας.

Η φωτιά καίει σε δασική έκταση και στο σημείο επιχειρούν 34 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και εννέα πυροσβεστικά οχήματα.

Στην επιχείρηση συμμετέχει και ένα ελικόπτερο, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού και ενισχύοντας τις επίγειες δυνάμεις.

Σε υψηλό επίπεδο επιφυλακής η χώρα

Η σημερινή ημέρα χαρακτηρίζεται από υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, με αρκετές περιοχές να βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 3.

Την ίδια ώρα, η Πολιτική Προστασία έχει ήδη προειδοποιήσει ότι για την Τετάρτη 26 Αυγούστου προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4, σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς τα μέτωπα εξελίσσονται υπό δύσκολες συνθήκες και η εικόνα μπορεί να μεταβληθεί ανά πάσα στιγμή.

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