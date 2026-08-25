Φωτιά τώρα στην Πέλλα – Πυκνοί μαύροι καπνοί αναδύονται από το πύρινο μέτωπο

Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίς το απόγευμα της Τρίτης (25/08) σε δασική έκταση στη θέση «Κτυπημένα», στον Δήμο Αλμωπίας Πέλλας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 34 πυροσβέστες, με τη συνδρομή 2 ομάδων πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 9 πυροσβεστικών οχημάτων.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχει και 1 ελικόπτερο, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού και συνδράμοντας τις επίγειες δυνάμεις στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.