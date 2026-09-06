Τραγωδία στην Εθνική Θεσσαλονίκης – Καβάλας: Νεκρός 54χρονος μοτοσικλετιστής

Snapshot Ένας 54χρονος μοτοσικλετιστής σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Καβάλας το απόγευμα του Σαββάτου 5/9.

Η μοτοσικλέτα του εξετράπη από την πορεία της στο 79,5ο χιλιόμετρο, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και προσέκρουσε σε μεταλλικά στηθαία.

Ο οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα και υπέκυψε στα τραύματά του στο σημείο του δυστυχήματος.

Το Τμήμα Τροχαίας Ασπροβάλτας διενεργεί προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του ατυχήματος. Snapshot powered by AI

Ένας 54χρονος μοτοσικλετιστής έχασε τη ζωή του σε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (5/9) στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Καβάλας.

Το δυστύχημα συνέβη στο 79,5ο χιλιόμετρο, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη, όταν η μοτοσικλέτα του εξετράπη της πορείας της.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός της μοτοσικλέτας, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, με αποτέλεσμα να περάσει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Εκεί συγκρούστηκε με τα μεταλλικά στηθαία ασφαλείας, ανατράπηκε και κατέληξε στο οδόστρωμα. Η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια που ο 54χρονος τραυματίστηκε βαρύτατα και παρά τις προσπάθειες των διασωστών, υπέκυψε στα τραύματά του επί τόπου.

Η Τροχαία Ασπροβάλτας έχει αναλάβει την προανάκριση για το δυστύχημα, διερευνώντας τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η εκτροπή της μοτοσικλέτας.

Οι αρμόδιοι αστυνομικοί εξετάζουν όλα τα πιθανά αίτια, προκειμένου να αποσαφηνιστεί η ακριβής αιτία του συμβάντος.