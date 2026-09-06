Κομοτηνή: Νεκρός 22χρονος οδηγός μοτοσικλέτας σε τροχαίο
Αυτοκίνητο που οδηγούσε 60χρονος συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με δίκυκλη μοτοσικλέτα
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- Νεκρός 22χρονος οδηγός μοτοσικλέτας μετά από τροχαίο στην Κομοτηνή.
- Το δυστύχημα προκλήθηκε από πλαγιομετωπική σύγκρουση μεταξύ αυτοκινήτου που οδηγούσε 60χρονος και της μοτοσικλέτας.
- Ο 22χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα στο σημείο της σύγκρουσης.
- Το Τμήμα Τροχαίας Κομοτηνής διερευνά τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος.
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στην Κομοτηνή, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας οδηγός μοτοσικλέτας.
Το τροχαίο σημειώθηκε όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε 60χρονος συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε 22χρονος. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο οδηγός της δίκυκλης μοτοσικλέτας.
Την προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Κομοτηνής.
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