Μέγαρα: Τροχαίο στην Αθηνών - Κορίνθου, αυξημένη η κίνηση στο σημείο

Τροχαίο ατύχημα με καραμπόλα έξι οχημάτων σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου, στο ύψος των Μεγάρων, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Λόγω της σύγκρουσης οχημάτων, αυξημένη είναι η κίνηση στο σημείο.

Δεν είναι σαφές για την ώρα αν υπάρχουν τραυματίες.

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