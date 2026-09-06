Μέγαρα: Τροχαίο στην Αθηνών - Κορίνθου, αυξημένη η κίνηση στο σημείο
Συγκρούστηκαν έξι οχήματα
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Τροχαίο ατύχημα με καραμπόλα έξι οχημάτων σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου, στο ύψος των Μεγάρων, στο ρεύμα προς Αθήνα.
Λόγω της σύγκρουσης οχημάτων, αυξημένη είναι η κίνηση στο σημείο.
Δεν είναι σαφές για την ώρα αν υπάρχουν τραυματίες.
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