Φωτιά σε δασική έκταση στο Μουρίκι Αχαΐας
Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4)
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- Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί της Δευτέρας σε δασική έκταση στο Μουρίκι Αχαΐας.
- Στην κατάσβεση συμμετέχουν 21 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρων, 6 οχήματα και ένα ελικόπτερο.
- Ο Δήμος Καλαβρύτων συνδράμει με υδροφόρες στο έργο της κατάσβεσης.
- Η περιοχή βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).
- Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αχαΐας διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.
Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Δευτέρας (7/9) σε δασική έκταση στην περιοχή Μουρίκι Αχαΐας.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 11:50.
Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 21 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιεί ρίψεις νερού 1 ελικόπτερο. Επίσης, κινητοποιήθηκε ο Δήμος Καλαβρύτων, προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.
Σημειώνεται ότι η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).
Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αχαΐας.