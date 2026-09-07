Φωτιά σε δασική έκταση στο Μουρίκι Αχαΐας

Snapshot Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί της Δευτέρας σε δασική έκταση στο Μουρίκι Αχαΐας.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 21 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρων, 6 οχήματα και ένα ελικόπτερο.

Ο Δήμος Καλαβρύτων συνδράμει με υδροφόρες στο έργο της κατάσβεσης.

Η περιοχή βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αχαΐας διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς. Snapshot powered by AI

Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Δευτέρας (7/9) σε δασική έκταση στην περιοχή Μουρίκι Αχαΐας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 11:50.

Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 21 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιεί ρίψεις νερού 1 ελικόπτερο. Επίσης, κινητοποιήθηκε ο Δήμος Καλαβρύτων, προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Σημειώνεται ότι η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αχαΐας.

Διαβάστε επίσης