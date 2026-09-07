Θήβα: Δύο επιθέσεις με πέτρες σε Στέγη Γερόντων μέσα σε λίγες ημέρες

Snapshot Δύο επιθέσεις με πέτρες σημειώθηκαν μέσα σε λίγες ημέρες στη Στέγη Γερόντων «Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας» στη Θήβα.

Στόχος ήταν το ίδιο παράθυρο δωματίου όπου φιλοξενούνται ηλικιωμένοι, με ζημιές να προκαλούνται και το δεύτερο τζάμι να σπάει.

Δεν υπήρξε τραυματισμός παρά την επικινδυνότητα των επιθέσεων.

Οι δράστες φέρεται να είναι ομάδα νεαρών Ρομά και η Αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό τους.

Η Στέγη λειτουργεί από το 2003 και φιλοξενεί έως 35 ηλικιωμένους, προσφέροντας φροντίδα και νοσηλευτική υποστήριξη. Snapshot powered by AI

Δύο επιθέσεις με πέτρες μέσα σε λίγες ημέρες προκάλεσαν αναστάτωση στην Ενοριακή Στέγη Γερόντων «Αγιος Αθανάσιος ο Μέγας», στη συνοικία Πυρί της Θήβας, με τις Αρχές να ερευνούν τα περιστατικά και να αναζητούν τους υπεύθυνους.

Όπως αναφέρει το radiothiva.gr, και στις δύο περιπτώσεις στόχος έγινε το ίδιο σημείο του κτιρίου, με αποτέλεσμα να υποστεί ζημιές παράθυρο δωματίου στο οποίο φιλοξενούνται ηλικιωμένοι. Παρά την επικινδυνότητα των επιθέσεων, δεν σημειώθηκε τραυματισμός.

Η πρώτη επίθεση

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου.

Ομάδα νεαρών Ρομά φέρεται να βρισκόταν στην περιοχή των σιδηροδρομικών γραμμών, πίσω από τη Στέγη, και να εκτόξευσε πέτρες προς το κτίριο.

Μία από αυτές χτύπησε παράθυρο δωματίου, προκαλώντας ράγισμα στο τζάμι. Παρά το γεγονός ότι το χτύπημα σημειώθηκε σε χώρο όπου φιλοξενούνται ηλικιωμένοι, κανείς δεν τραυματίστηκε.

Επέστρεψαν την Κυριακή

Οι θρασύτατοι δράστες, επέστρεψαν την Κυριακή και πέταξαν εκ νέου πέτρες προς το ίδιο σημείο.

Αυτή τη φορά το χτυπημένο τζάμι έσπασε, εντείνοντας την ανησυχία για το τι θα μπορούσε να είχε συμβεί εάν κάποιος βρισκόταν δίπλα στο παράθυρο τη στιγμή της επίθεσης.

Για τα δύο περιστατικά έχει ενημερωθεί η Αστυνομία, η οποία πραγματοποιεί έρευνες προκειμένου να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες και να εντοπιστούν οι δράστες.

Η Ενοριακή Στέγη Γερόντων βρίσκεται στο Πυρί της Θήβας και λειτουργεί ως Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων, παρέχοντας στέγαση, φροντίδα και νοσηλευτική υποστήριξη σε ανθρώπους τρίτης ηλικίας.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ιεράς Μητρόπολης Θηβών, Λεβαδείας και Αυλίδος, η δομή λειτουργεί από το 2003, ενώ έχει δυνατότητα φιλοξενίας 35 ηλικιωμένων σε δωμάτια δύο και τριών κλινών.

Το γεγονός ότι οι δύο επιθέσεις σημειώθηκαν με μικρή χρονική απόσταση και είχαν ως στόχο το ίδιο τμήμα του κτιρίου είναι αυτό που έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία, καθώς πρόκειται για χώρο στον οποίο διαμένουν άνθρωποι ιδιαίτερα ευάλωτης ηλικίας.

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