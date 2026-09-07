Ιόνια Οδός: Τετραήμερος αποκλεισμός του τμήματος Αμφιλοχία-Άρτα – Πώς θα κινούνται οι οδηγοί

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχυσονυ από τις 8:00 το πρωί της Τρίτης (8/9) έως την Παρασκευή (11/9) στις 18:00

Γιάννης Καλύβας

Ιόνια Οδός: Τετραήμερος αποκλεισμός του τμήματος Αμφιλοχία-Άρτα – Πώς θα κινούνται οι οδηγοί
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Από 8 έως 11 Σεπτεμβρίου θα ισχύει τετραήμερος αποκλεισμός της Ιόνιας Οδού στο τμήμα Αμφιλοχία-Άρτα λόγω τεχνικών εργασιών.
  • Η κυκλοφορία θα εκτρέπεται αμφίπλευρα μέσω της παλαιάς εθνικής οδού Αντιρρίου – Ιωαννίνων.
  • Κλειστοί θα είναι οι κλάδοι εισόδου των κόμβων Άρτας, Κομποτίου (ρεύμα προς Αντίρριο) και Αμφιλοχίας (ρεύμα προς Ιωάννινα).
  • Εφόσον οι εργασίες ολοκληρωθούν νωρίτερα, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί άμεσα.
  • Λήφθηκαν μέτρα ασφαλείας και έχει τοποθετηθεί προσωρινή εργοταξιακή σήμανση, ενώ οι οδηγοί καλούνται να τηρούν τις οδηγίες και να κινούνται με προσοχή.
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Σημαντικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ιόνια Οδό τίθενται σε ισχύ από το πρωί της Τρίτης 8 Σεπτεμβρίου, λόγω τεχνικών εργασιών που θα πραγματοποιηθούν στον αυτοκινητόδρομο.

Οι παρεμβάσεις θα διαρκέσουν έως και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 18:00 και θα επηρεάσουν την κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα, με εκτροπές μέσω του παλαιού εθνικού οδικού δικτύου.

Πώς θα διεξάγεται η κυκλοφορία

Από τις 07:00 της Τρίτης 8 Σεπτεμβρίου έως τις 18:00 της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου, η κυκλοφορία θα εκτρέπεται αμφίπλευρα από τον Ανισόπεδο Κόμβο Αμφιλοχίας έως τον Ανισόπεδο Κόμβο Άρτας.

Οι οδηγοί θα εξυπηρετούνται μέσω της Εθνικής Οδού Αντιρρίου – Ιωαννίνων (παλαιά εθνική οδός).

Ποιοι κόμβοι κλείνουν

Στο πλαίσιο των εργασιών θα ισχύσουν επίσης οι ακόλουθοι αποκλεισμοί:

  • Θα παραμείνουν κλειστοί οι κλάδοι εισόδου του Ανισόπεδου Κόμβου Άρτας και του Ημικόμβου Κομποτίου στο ρεύμα προς Αντίρριο
  • Κλειστός θα είναι και ο κλάδος εισόδου του Ανισόπεδου Κόμβου Αμφιλοχίας στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ιωάννινα.

Η διαχειρίστρια εταιρεία Νέα Οδός επισημαίνει ότι, εφόσον οι τεχνικές εργασίες ολοκληρωθούν νωρίτερα από τον προγραμματισμό, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί άμεσα.

Παράλληλα, έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, ενώ θα υπάρχει προσωρινή εργοταξιακή σήμανση σε όλο το μήκος των επηρεαζόμενων τμημάτων.

Η εταιρεία καλεί τους οδηγούς να κινούνται με ιδιαίτερη προσοχή, να μειώνουν ταχύτητα όπου απαιτείται και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της σήμανσης και των αρμόδιων αρχών.

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