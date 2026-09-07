Ιόνια Οδός: Τετραήμερος αποκλεισμός του τμήματος Αμφιλοχία-Άρτα – Πώς θα κινούνται οι οδηγοί

Snapshot Από 8 έως 11 Σεπτεμβρίου θα ισχύει τετραήμερος αποκλεισμός της Ιόνιας Οδού στο τμήμα Αμφιλοχία-Άρτα λόγω τεχνικών εργασιών.

Η κυκλοφορία θα εκτρέπεται αμφίπλευρα μέσω της παλαιάς εθνικής οδού Αντιρρίου – Ιωαννίνων.

Κλειστοί θα είναι οι κλάδοι εισόδου των κόμβων Άρτας, Κομποτίου (ρεύμα προς Αντίρριο) και Αμφιλοχίας (ρεύμα προς Ιωάννινα).

Εφόσον οι εργασίες ολοκληρωθούν νωρίτερα, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί άμεσα.

Λήφθηκαν μέτρα ασφαλείας και έχει τοποθετηθεί προσωρινή εργοταξιακή σήμανση, ενώ οι οδηγοί καλούνται να τηρούν τις οδηγίες και να κινούνται με προσοχή. Snapshot powered by AI

Σημαντικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ιόνια Οδό τίθενται σε ισχύ από το πρωί της Τρίτης 8 Σεπτεμβρίου, λόγω τεχνικών εργασιών που θα πραγματοποιηθούν στον αυτοκινητόδρομο.

Οι παρεμβάσεις θα διαρκέσουν έως και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 18:00 και θα επηρεάσουν την κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα, με εκτροπές μέσω του παλαιού εθνικού οδικού δικτύου.

Πώς θα διεξάγεται η κυκλοφορία

Από τις 07:00 της Τρίτης 8 Σεπτεμβρίου έως τις 18:00 της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου, η κυκλοφορία θα εκτρέπεται αμφίπλευρα από τον Ανισόπεδο Κόμβο Αμφιλοχίας έως τον Ανισόπεδο Κόμβο Άρτας.

Οι οδηγοί θα εξυπηρετούνται μέσω της Εθνικής Οδού Αντιρρίου – Ιωαννίνων (παλαιά εθνική οδός).

Ποιοι κόμβοι κλείνουν

Στο πλαίσιο των εργασιών θα ισχύσουν επίσης οι ακόλουθοι αποκλεισμοί:

Θα παραμείνουν κλειστοί οι κλάδοι εισόδου του Ανισόπεδου Κόμβου Άρτας και του Ημικόμβου Κομποτίου στο ρεύμα προς Αντίρριο

Κλειστός θα είναι και ο κλάδος εισόδου του Ανισόπεδου Κόμβου Αμφιλοχίας στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ιωάννινα.

Η διαχειρίστρια εταιρεία Νέα Οδός επισημαίνει ότι, εφόσον οι τεχνικές εργασίες ολοκληρωθούν νωρίτερα από τον προγραμματισμό, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί άμεσα.

Παράλληλα, έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, ενώ θα υπάρχει προσωρινή εργοταξιακή σήμανση σε όλο το μήκος των επηρεαζόμενων τμημάτων.

Η εταιρεία καλεί τους οδηγούς να κινούνται με ιδιαίτερη προσοχή, να μειώνουν ταχύτητα όπου απαιτείται και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της σήμανσης και των αρμόδιων αρχών.

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