Ηράκλειο: Περιπέτεια για ανήλικο με σανίδα SUP - Πάλεψε με τα κύματα και βγήκε σώος στην ακτή
O ανήλικος εντοπίστηκε σώος και μεταφέρεται προληπτικά στο Κέντρο Υγείας Μοιρών
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Ένα ανήλικο αγόρι που επέβαινε σε σανίδα SUP αγνοούνταν στη θαλάσσια περιοχή «Δύσκος» Ηρακλείου Κρήτης.
- Ο ανήλικος εντοπίστηκε σώος και μεταφέρεται προληπτικά στο Κέντρο Υγείας Μοιρών.
- Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης οργανώθηκε από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).
- Στην επιχείρηση συμμετείχαν πλωτά σκάφη του Λιμενικού, πλοίο, μη επανδρωμένο αεροσκάφος της Frontex, επαγγελματικό τουριστικό σκάφος και ιδιωτικά σκάφη.
Αίσιο τέλος είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του ανήλικου αλλοδαπού που αγνοούνταν ενώ επέβαινε σε σανίδα SUP στη θαλάσσια περιοχή «Δύσκος» Ηρακλείου Κρήτης.
Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, ο ανήλικος εντοπίστηκε σώος και μεταφέρεται προληπτικά στο Κέντρο Υγείας Μοιρών.
Για τον εντοπισμό του είχε στηθεί ευρεία επιχείρηση έρευνας και διάσωσης υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), με τη συμμετοχή πλωτών σκαφών του Λιμενικού, πλοίου και μη επανδρωμένου αεροσκάφους της Frontex, επαγγελματικού τουριστικού σκάφους και ιδιωτικών σκαφών.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:28 ∙ ANNOUNCEMENTS
O Παναγιώτης Λάμπουρας ζωντανά στο ΠΛΥΦΑ
11:24 ∙ ANNOUNCEMENTS
To «Πριν & Μετά τα Παιδιά» επιστρέφει το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Πέτρας
11:17 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά στην Καβάλα: Χωρίς ενεργό μέτωπο
10:50 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Το Kia PV5 κυριαρχεί στα ηλεκτρικά van στην Ευρώπη
22:45 ∙ ΣΤΟΙΧΗΜΑ