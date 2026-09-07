Ηράκλειο: Περιπέτεια για ανήλικο με σανίδα SUP - Πάλεψε με τα κύματα και βγήκε σώος στην ακτή

Snapshot Ένα ανήλικο αγόρι που επέβαινε σε σανίδα SUP αγνοούνταν στη θαλάσσια περιοχή «Δύσκος» Ηρακλείου Κρήτης.

Ο ανήλικος εντοπίστηκε σώος και μεταφέρεται προληπτικά στο Κέντρο Υγείας Μοιρών.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης οργανώθηκε από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Στην επιχείρηση συμμετείχαν πλωτά σκάφη του Λιμενικού, πλοίο, μη επανδρωμένο αεροσκάφος της Frontex, επαγγελματικό τουριστικό σκάφος και ιδιωτικά σκάφη. Snapshot powered by AI

Αίσιο τέλος είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του ανήλικου αλλοδαπού που αγνοούνταν ενώ επέβαινε σε σανίδα SUP στη θαλάσσια περιοχή «Δύσκος» Ηρακλείου Κρήτης.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, ο ανήλικος εντοπίστηκε σώος και μεταφέρεται προληπτικά στο Κέντρο Υγείας Μοιρών.

Για τον εντοπισμό του είχε στηθεί ευρεία επιχείρηση έρευνας και διάσωσης υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), με τη συμμετοχή πλωτών σκαφών του Λιμενικού, πλοίου και μη επανδρωμένου αεροσκάφους της Frontex, επαγγελματικού τουριστικού σκάφους και ιδιωτικών σκαφών.

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