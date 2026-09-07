Φωτιά σε δασική έκταση στο Ελαιοχώρι Καβάλας - Επιχειρούν τρία εναέρια, ήχησε το 112
Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καβάλας
Snapshot
- Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο Ελαιοχώρι Καβάλας το πρωί της Δευτέρας 7/9.
- Στην κατάσβεση συμμετείχαν 18 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρων, 5 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
- Ο Δήμος Παγγαίου συνέδραμε με υδροφόρες στο έργο της πυρόσβεσης.
- Για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καβάλας.
Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Δευτέρας (7/9) δασική έκταση στο Ελαιοχώρι Καβάλας.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 09:45 και άμεσα κινητοποιήθηκαν 27 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 21ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα.
Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Παγγαίου, προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.
Στις 10:14, εκδόθηκε και μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.
Υπενθυμίζεται ότι, η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).
Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καβάλας.