Φωτιά σε δασική έκταση στο Ελαιοχώρι Καβάλας - Επιχειρούν τρία εναέρια, ήχησε το 112

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καβάλας

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Φωτιά σε δασική έκταση στο Ελαιοχώρι Καβάλας - Επιχειρούν τρία εναέρια, ήχησε το 112
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο Ελαιοχώρι Καβάλας το πρωί της Δευτέρας 7/9.
  • Στην κατάσβεση συμμετείχαν 18 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρων, 5 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
  • Ο Δήμος Παγγαίου συνέδραμε με υδροφόρες στο έργο της πυρόσβεσης.
  • Για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καβάλας.
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Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Δευτέρας (7/9) δασική έκταση στο Ελαιοχώρι Καβάλας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 09:45 και άμεσα κινητοποιήθηκαν 27 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 21ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Παγγαίου, προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Στις 10:14, εκδόθηκε και μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Υπενθυμίζεται ότι, η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καβάλας.

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