Φωτιά στην Καβάλα: Χωρίς ενεργό μέτωπο
Η φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί, σε δασική έκταση στο Ελαιοχώρι Καβάλας
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Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι στις 11 το πρωί η φωτιά στο Ελαιοχώρι Καβάλας.
Η φωτιά στην Καβάλα εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί, σε δασική έκταση. Στις 10:14, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.
Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).
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