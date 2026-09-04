Ευρώπη: Φέτος κάηκαν 5,4 εκατ. στρέμματα - Είναι 9 φορές η έκταση της Μαδρίτης

Από την αρχή της χρονιάς κάηκαν περίπου 6,47 εκατ. στρέμματα στην Ε.Ε.

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Ευρώπη: Φέτος κάηκαν 5,4 εκατ. στρέμματα - Είναι 9 φορές η έκταση της Μαδρίτης
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Φέτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάηκαν περίπου 5,4 εκατομμύρια στρέμματα από τα μέσα Ιουνίου έως τις αρχές Σεπτεμβρίου, σε πάνω από 1.000 πυρκαγιές.
  • Η συνολική καμένη έκταση για το 2024 στην Ε.Ε. ανέρχεται σε 6,47 εκατομμύρια στρέμματα, με το 80% να καταγράφεται μεταξύ 18 Ιουνίου και 2 Σεπτεμβρίου.
  • Τέσσερις από τις δεκαπέντε μεγαλύτερες πυρκαγιές της τελευταίας δεκαετίας σημειώθηκαν φέτος, με σημαντικές καταστροφές στην Ισπανία, τη Γαλλία και το Βέλγιο.
  • Η Ισπανία και η Γαλλία κατέγραψαν ρεκόρ καμένων εκτάσεων, ενώ η Ελλάδα, η Πορτογαλία και η Ιταλία επλήγησαν επίσης από πυρκαγιές, κυρίως στη νότια Ευρώπη.
  • Οι ακραίες συνθήκες ξηρασίας και υψηλών θερμοκρασιών, ενισχυμένες από την κλιματική αλλαγή, συνέβαλαν στην ένταση και τη συχνότητα των πυρκαγιών το φετινό καλοκαίρι.
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Από τα μέσα Ιουνίου, περίπου 5,4 εκατομμύρια στρέμματα κάηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε περισσότερες από 1.000 πυρκαγιές, σύμφωνα με δορυφορικά δεδομένα του ευρωπαϊκού συστήματος Effis.

Από την αρχή της χρονιάς κάηκαν περίπου 6,47 εκατ. στρέμματα στην Ε.Ε. Το 80% αυτής της έκτασης κάηκε από φωτιές που ξέσπασαν στο χρονικό διάστημα από τις 18 Ιουνίου έως τις 2 Σεπτεμβρίου.

Η έκταση αυτή είναι περίπου εννέα φορές το μέγεθος της ισπανικής πρωτεύουσας, της Μαδρίτης, ή 5.400 τετραγωνικά χιλιόμετρα.Το σύνολο των εκτάσεων που κάηκαν αυτή τη θερινή περίοδο είναι γενικά μεγαλύτερο από τον μέσο όρο των 20 προηγούμενων ετών.

Παραμένει ωστόσο κάτω από το ρεκόρ του 2025, όταν οι πυρκαγιές έκαψαν περισσότερα από 8.000.000 στρέμματα, και αυτό του καλοκαιριού του 2007 με μερικές εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα επιπλέον, σύμφωνα με ανάλυση από το Γαλλικό Πρακτορείο των δεδομένων του Effis, που φθάνει έως το 2006.

Φέτος, οι πιο καταστροφικές πυρκαγιές ξέσπασαν κυρίως τον Ιούλιο, ενώ συμβαίνουν πιο συχνά τον Αύγουστο. Οι πυρκαγιές, που ξέσπασαν κατά την περίοδο 16 με 22 Ιουλίου, κατέστρεψαν περίπου 1.900.000 στρέμματα δάσους, δηλαδή έκταση ρεκόρ τουλάχιστον από το 2006 για αυτή την εβδομάδα στα μέσα Ιουλίου, σύμφωνα με εναρμονισμένα εβδομαδιαία στοιχεία του Effis.

Αυτό αντιπροσωπεύει επίσης περίπου το 30% των συνολικών καμένων εκτάσεων από τις αρχές της χρονιάς. Κατά την περίοδο αυτή εκδηλώθηκαν διαδοχικά τρεις πυρκαγιές έξω από τα συνηθισμένα: δύο στην Ισπανία και μία στη Γαλλία.

Στην ισπανική επαρχία Άβιλα, κοντά στη Μαδρίτη, η πυρκαγιά στις 22 Ιουλίου έκαψε περισσότερα από 420.000 στρέμματα. Την ίδια ημέρα, μέγα-πυρκαγιά κοντά στο Μπορντό στη Ζιρόντ κατέστρεψε 370.000 στρέμματα δάσους. Τον Αύγουστο, και πάλι στην Ισπανία, στην επαρχία Χουέλβα, 440.000 στρέμματα κάηκαν.

Συνολικά, τέσσερις από τις δεκαπέντε μεγαλύτερες πυρκαγιές των δέκα τελευταίων ετών σημειώθηκαν φέτος το καλοκαίρι, σύμφωνα με τα στοιχεία του Effis. Πριν τελειώσει ο Ιούλιος, η Γαλλία είχε ήδη καταρρίψει το ρεκόρ της με τις εκτάσεις που κάηκαν σε μια ολόκληρη χρονιά, το οποίο χρονολογείτο από την αρχή των μετρήσεων αυτών.

Σε ό,τι αφορά την Ισπανία, η χώρα έφθασε κοντά στο ρεκόρ της για την αντίστοιχη περίοδο στη διάρκεια πολλών εβδομάδων –μάλιστα το ξεπέρασε πρόσκαιρα στα μέσα Αυγούστου πριν ο αριθμός μειωθεί και πάλι.

Η Ελλάδα, η Πορτογαλία, ή ακόμα και η Ιταλία, επλήγησαν από πυρκαγιές όπως συμβαίνει κάθε καλοκαίρι στη νότια Ευρώπη. Αν και λιγότερες αριθμητικά, πυρκαγιές ξέσπασαν επίσης στον βορρά, όπως μια φωτιά ιστορικής έκτασης που κατέστρεψε δεκάδες εκατομμύρια στρέμματα στο ανατολικό Βέλγιο, καταρρίπτοντας το ρεκόρ της χώρας για καμένη έκταση σε μια ολόκληρη χρονιά από το 2006.

Τα δεδομένα του Effis λαμβάνουν υπόψιν πυρκαγιές με ελάχιστη έκταση 300 στρεμμάτων. Μπορεί να διαφοροποιούνται από τα επίσημα εθνικά στοιχεία λόγω της διαφορετικής μεθοδολογίας ενώ ο τελικός απολογισμός εξελίσσεται όσο καταφθάνουν νέα δεδομένα που λαμβάνονται από δορυφόρους. Η ακραία ξηρασία και η ακραία ζέστη, που εντείνονται από την κλιματική αλλαγή, έχουν τροφοδοτήσει τις καταστροφικές πυρκαγιές αυτού του καλοκαιριού.

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