Πυροσβεστική: Συνολικά 38 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο εικοσιτετράωρο

Snapshot Οι 30 πυρκαγιές αντιμετωπίστηκαν άμεσα σε αρχικό στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν σε 8.

Τα ανακριτικά γραφεία και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού διερευνούν τα αίτια των πυρκαγιών.

Η Πυροσβεστική καλεί τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρχών για την ασφάλειά τους. Snapshot powered by AI

Συνολικά 38 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι 30 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 8.

Σημειώνεται ότι τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Τέλος, η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.