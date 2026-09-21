«Ντέιβιντ Λιντς, μου λείπεις» - Η αφιέρωση της Ναόμι Γουότς μετά το τιμητικό βραβείο

Η ηθοποιός τιμήθηκε με το βραβείο Donostia στο Φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν και αφιέρωσε τη διάκριση στον σκηνοθέτη που της χάρισε τον ρόλο που άλλαξε την καριέρα της

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

«Ντέιβιντ Λιντς, μου λείπεις» - Η αφιέρωση της Ναόμι Γουότς μετά το τιμητικό βραβείο
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  • Η Ναόμι Γουότς τιμήθηκε με το βραβείο Donostia για τη συνολική προσφορά της στον κινηματογράφο στο Φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν.
  • Η συνεργασία της με τον Ντέιβιντ Λιντς στην ταινία «Mulholland Drive» το 2001 αποτέλεσε σημείο καμπής στην καριέρα της.
  • Η Γουότς έχει λάβει δύο υποψηφιότητες για Όσκαρ για τις ερμηνείες της στις ταινίες «21 Grams» και «The Impossible».
  • Στην ομιλία της, τόνισε τη σημασία της εκπροσώπησης των γυναικών άνω των 50 στη βιομηχανία του θεάματος και αναφέρθηκε σε μια αλλαγή που βρίσκεται σε εξέλιξη.
  • Παρουσίασε τη νέα της ταινία «The Housewife», που αποτελεί το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Μπεν Σιρινιάν, στο ίδιο φεστιβάλ.
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«Ντέιβιντ Λιντς, μου λείπεις», με αυτά τα λόγια η Ναόμι Γουότς τίμησε τη μνήμη του σπουδαίου σκηνοθέτη, παραλαμβάνοντας το βραβείο Donostia για τη συνολική προσφορά της στον κινηματογράφο, στο Φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν.

Η 57χρονη ηθοποιός παρέλαβε το τιμητικό βραβείο σε ειδική τελετή στο Kursaal, το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, με τον Ισπανό σκηνοθέτη J.A. Bayona να της παραδίδει τη διάκριση. Το βραβείο αναγνωρίζει μια καριέρα που εκτείνεται σε περισσότερες από τρεις δεκαετίες, από ανεξάρτητες παραγωγές και μεγάλες κινηματογραφικές ταινίες μέχρι την τηλεόραση.

Η συνεργασία με τον Ντέιβιντ Λιντς που άλλαξε την καριέρα της

Η Ναόμι Γουότς είχε τη μεγάλη διεθνή κινηματογραφική της breakthrough με την ταινία «Mulholland Drive» του Ντέιβιντ Λιντς, το 2001.

Ο ρόλος της στην ψυχολογική ταινία θεωρείται σημείο καμπής στην πορεία της και την καθιέρωσε ως ένα από τα σημαντικά ονόματα του κινηματογράφου. Η ίδια έχει μιλήσει στο παρελθόν για τη σημασία της συνεργασίας της με τον Λιντς, τον οποίο έχει πιστώσει για το γεγονός ότι είδε κάτι σε εκείνη σε μια περίοδο που δυσκολευόταν να εξασφαλίσει σημαντικούς ρόλους.

Μετά το «Mulholland Drive», η Ναόμι Γουότς συνεργάστηκε με σημαντικούς σκηνοθέτες και πρωταγωνίστησε σε ταινίες όπως «21 Grams», «The Ring», «The Impossible», «Birdman» και «Eastern Promises».

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Η Ναόμι Γουότς με τον Ντέιβιντ Λιντς στα γυρίσματα του «Mulholland Drive», της ταινίας που άλλαξε την καριέρα της ηθοποιού

Για τις ερμηνείες της έχει λάβει δύο υποψηφιότητες για Όσκαρ, για το «21 Grams» και το «The Impossible», το οποίο σκηνοθέτησε ο J.A. Bayona, ο άνθρωπος που της παρέδωσε και το βραβείο στο Σαν Σεμπαστιάν.

Η θέση των γυναικών άνω των 50 στο Χόλιγουντ

Στην ομιλία της, η Ναόμι Γουότς αναφέρθηκε και στη θέση των μεγαλύτερων σε ηλικία γυναικών στη βιομηχανία του θεάματος.

Η ηθοποιός τόνισε τη σημασία του να βλέπουν οι γυναίκες της γενιάς της τον εαυτό τους να εκπροσωπείται στην οθόνη, σημειώνοντας πως αισθάνεται τυχερή που αποτελεί μέρος μιας αλλαγής που, όπως πιστεύει, βρίσκεται σε εξέλιξη στον χώρο.

Η Ναόμι Γουότς συνεχίζει να δραστηριοποιείται τόσο μπροστά όσο και πίσω από την κάμερα, έχοντας αναπτύξει παράλληλα και την ιδιότητα της παραγωγού.

Η επίσκεψή της στο Σαν Σεμπαστιάν δεν αφορούσε μόνο την παραλαβή του τιμητικού βραβείου. Η ηθοποιός παρουσίασε και τη νέα της ταινία «The Housewife», το σκηνοθετικό ντεμπούτο μεγάλου μήκους του Καναδού Μπεν Σιρινιάν.

Η ψυχολογική ταινία διαδραματίζεται το 1964 και ακολουθεί έναν νεαρό δημοσιογράφο, ο οποίος ανακαλύπτει ότι ένας πρώην Ναζί ζει κρυφά στη Νέα Υόρκη. Στη συνέχεια αναπτύσσει φιλία με τη σύζυγο του άνδρα, την οποία υποδύεται η Ναόμι Γουότς.

Στην ταινία πρωταγωνιστούν επίσης οι Τάι Σέρινταν, Λουκ Έβανς, Μάικλ Ιμπεριόλι και Λένα Όλιν.

Η Γουότς έχει επισκεφθεί ξανά το Σαν Σεμπαστιάν πριν από 17 χρόνια και, όπως ανέφερε, θυμάται τον ενθουσιασμό της πόλης για τον κινηματογράφο. Κατά τη νέα της επίσκεψη δήλωσε πως απόλαυσε ιδιαίτερα τον χρόνο που πέρασε δίπλα στη θάλασσα, μακριά από την ένταση του φεστιβάλ.

Το 74ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν πραγματοποιείται από τις 18 έως τις 26 Σεπτεμβρίου. Το βραβείο Donostia έχει απονεμηθεί στο παρελθόν σε σημαντικές προσωπικότητες του κινηματογράφου, μεταξύ άλλων στους Γκρέγκορι Πεκ, Αλ Πατσίνο, Άντονι Χόπκινς, Ρόμπερτ Ντε Νίρο και Αντόνιο Μπαντέρας.

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