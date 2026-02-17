Διχάστηκε το κοινό με την ερμηνεία της Naomi Watts ως Jackie Kennedy στη σειρά «Love Story»

Η Naomi Watts αποκάλυψε το σχολαστικό ritual μεταμόρφωσης που ακολούθησε για να ενσαρκώσει τη Jackie Kennedy στη σειρά «Love Story» του Ryan Murphy.

Περούκα κομμένη στην εντέλεια, signature μακιγιάζ και κάθε κίνηση μελετημένη μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια, για να ζωντανέψει ξανά μία από τις πιο εμβληματικές γυναίκες της σύγχρονης ιστορίας. Το αποτέλεσμα; Μια αψεγάδιαστη μεταμόρφωση που ήδη συζητιέται ως μία από τις πιο δυνατές τηλεοπτικές στιγμές της χρονιάς.

Διχασμένο το κοινό για την ερμηνεία της Watts ως Jackie Kennedy

Η ερμηνεία της Naomi Watts ως Jacqueline Kennedy Onassis στην πρώτη σεζόν της νέας σειράς του Ryan Murphy, «Love Story», έχει ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις — με κάποιους να τη θεωρούν «κατώτερη των προσδοκιών» και άλλους να τη χαρακτηρίζουν μέχρι και… «άξια για βραβείο Emmy».

Η Naomi Watts /AP

Το Love Story: John F. Kennedy Jr & Carolyn Bessette, που έκανε πρεμιέρα με τα τρία πρώτα επεισόδια την Πέμπτη σε Hulu και Disney+, εστιάζει στον θυελλώδη έρωτα του δικηγόρου John F. Kennedy Jr. με τη σύζυγό του, Carolyn Bessette, λίγο πριν από τον τραγικό θάνατό τους το 1999. Στη σειρά πρωταγωνιστούν ο Paul Anthony Kelly ως JFK Jr., η Sarah Pidgeon ως Carolyn Bessette, η Grace Gummer ως Caroline Kennedy και η Watts στον ρόλο της πρώην Πρώτης Κυρίας, Jackie Kennedy.

Η Naomi Watts ως Jackie Kennedy στη σειρά «Love Story»

Η Watts, που θα εμφανιστεί και στα οκτώ επεισόδια, δίχασε κοινό και κριτικούς — κυρίως για την προσπάθειά της να αποδώσει τη χαρακτηριστική φωνή της Jackie. Η Lucy Mangan του Guardian χαρακτήρισε την ερμηνεία και τις φωνητικές μιμήσεις «πραγματικά τρομερές» δίνοντας δύο αστέρια στην κριτική της.

Και δεν ήταν η μόνη. «Η μεγαλύτερη απογοήτευση της σειράς ήταν η Naomi Watts. Έκανε μια απαίσια Jackie Kennedy. Πολύ κακή. Αναγκαζόμουν να κοιτάζω αλλού», έγραψε ένας χρήστης στο X, με έναν δεύτερο να προσθέτει πως η ερμηνεία ήταν «ανατριχιαστική».

Μια τηλεοπτική μεταμόρφωση που, αντί να περάσει απαρατήρητη, κατάφερε να γίνει το πιο πολυσυζητημένο στοιχείο της σειράς.

«Είμαι εδώ για τη Naomi Watts που κάνει μια απαίσια μίμηση της Jackie Kennedy στο Love Story», έγραψε ένας χρήστης, ενώ ένας άλλος παραδέχτηκε: «Χρειάζομαι λίγο χρόνο για να συνηθίσω τη Naomi Watts ως Jacqueline Kennedy».

Η Naomi Watts ως Jackie Kennendy στη σειρά «Love Story»

Βέβαια, δεν έλειψαν και οι πιο επιεικείς φωνές. Κάποιοι παραδέχτηκαν πως η επιλογή της δεν ήταν αυτό που περίμεναν, αλλά επέμειναν: «Νομίζω ότι μπορεί να λειτουργήσει».

Η Lacy Baugher Milas του AV Club χαρακτήρισε την ερμηνεία της «άλλη μία εξαιρετική εμφάνιση» για τη σταρ του Mulholland Drive. «Νομίζω ότι η Naomi Watts είναι πολύ καλή Jackie Kennedy. Απολαμβάνω πραγματικά την προσέγγισή της», σχολίασε κάποιος στο X. Άλλος πρόσθεσε: «Η Naomi Watts απογειώνει αυτούς τους μονολόγους ως Jackie Kennedy», ενώ ένας τρίτος τόνισε: «Ακούγεται ακριβώς όπως η μητέρα του. Η σύγκριση σταματά εκεί, αλλά τη φωνή την έχει βρει σίγουρα». Μάλιστα, ένας τέταρτος προέβλεψε ότι «θα μπορούσε να κερδίσει το πρώτο της μεγάλο βραβείο ενσαρκώνοντας την εμβληματική Jackie Kennedy στο Love Story — ίσως η πρώτη της μεγάλη διάκριση σε οποιοδήποτε μέσο».

naomi watts was amazing as jackie kennedy pic.twitter.com/N6Az8OD5ok

— ꨄ (@evelynstheo) February 14, 2026



Η σειρά σηματοδοτεί την τέταρτη συνεργασία της 57χρονης ηθοποιού με τον Ryan Murphy. Έχουν προηγηθεί το θρίλερ The Watcher (2022) στο Netflix, η μίνι σειρά Feud: Capote vs. The Swans (2024) και το πιο πρόσφατο νομικό δράμα «All’s Fair».

