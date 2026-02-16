Η Beyoncé πόζαρε με ξανθό καρέ και άφησε τους θαυμαστές της άφωνους

Η Beyoncé γιόρτασε το Super Bowl LX με μια εντυπωσιακή αλλαγή στα μαλλιά της, ποζάροντας στο Instagram με ένα ξανθό bob μέχρι το πιγούνι, το πιο κοντό hairlook που έχει δοκιμάσει εδώ και χρόνια.

Στις φωτογραφίες, η σταρ εμφανίζεται με πράσινη καμπαρντίνα, ενώ σε ένα στιγμιότυπο ποζάρει ξαπλωμένη σε περβάζι με φόντο το «Levi's Stadium» στη Σάντα Κλάρα. Σε άλλη εικόνα, χωρίς το παλτό, φορά ψηλόμεσο γκρι κολάν και κρεμ τοπ, κρατώντας μια σημαία που γράφει «touchdown».

https://www.instagram.com/p/DUrhXmwEUF_/

Στη συνέχεια, μοιράστηκε κι άλλα στιγμιότυπα από το Super Bowl, αυτή τη φορά με καφέ δερμάτινο παλτό και ασορτί pillbox καπέλο, αλλά και με τζιν και καφέ-μπλε φτερωτό κασκόλ. Αν και η Beyoncé έχει δοκιμάσει bob στο παρελθόν, είχε χρόνια να κόψει τα μαλλιά της τόσο κοντά — τελευταία φορά που ήταν πάνω από τους ώμους της ήταν τον Σεπτέμβριο του 2024.

https://www.instagram.com/p/DUzTggXESdE/

Ενώ η ίδια παρακολούθησε τον αγώνα από απόσταση, ο σύζυγός της Jay-Z βρέθηκε στο γήπεδο μαζί με τις κόρες τους, Blue Ivy Carter και Rumi Carter.

Όπως ήταν αναμενόμενο τα σχόλια κάτω από την ανάρτηση της 44χρονης τραγουδίστριας έπεσαν «βροχή», με κάποιους να δείχνουν ενθουσιασμένοι με αυτή την αλλαγή και άλλους να εκφράζουν την δυσαρέσκειά τους, προτιμώντας το χαρακτηριστικό μακρύ μαλλί της διάσημης σταρ.

