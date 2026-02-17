Ρόμπερτ Ντιβάλ: H εξομολόγησή του γιατί δεν έγινε πατέρας παρά τους τέσσερις γάμους

Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Robert Duvall και η ηθοποιός Luciana Pedraza, σε στάση τάνγκο πάνω στο αστέρι του Duvall στο Hollywood Walk of Fame στο Λος Άντζελες. (2003)

Ο θάνατος του Ρόμπερτ Ντιβάλ αποκάλυψε σπαρακτικές προσωπικές λεπτομέρειες για τη ζωή του και το ανεκπλήρωτο όνειρό του να γίνει πατέρας, παρά το γεγονός ότι παντρεύτηκε 4 φορές.

Ο θρύλος της υποκριτικής πέθανε σε ηλικία 95 ετών την Κυριακή με την τελευταία και κατά 4 δεκαετίες νεότερη σύζυγό του, Luciana Pedraza, 54 ετών, να ανακοινώνει τον θάνατό του, με ανάρτηση στο Facebook.

Ο Ντιβάλ πριν από σχεδόν δύο δεκαετίες, μίλησε ειλικρινά για το ότι δεν έγινε ποτέ πατέρας, λέγοντας αφοπλιστικά: «Υποθέτω ότι πυροβολώ άσφαιρα».

«(Έχω δοκιμάσει) με πολλές διαφορετικές γυναίκες, εντός και εκτός γάμου. Σκέφτηκα την υιοθεσία, αλλά (η γυναίκα μου και εγώ) δεν το έχουμε κάνει ακόμα», είπε στο περιοδικό Details σε ένα τεύχος Απριλίου 2007 σύμφωνα με το Today.

Στο ίδιο τεύχος, ο Ντιβάλ μίλησε επίσης για την άβολη συνάντηση με τον πατέρα της κατά 40 χρόνια μικρότερης συζύγου του.

«Όταν γνώρισα τον πατέρα (της γυναίκας μου), μου είπε δεν ξέρω αν πρέπει να σε αποκαλώ «πατέρα» ή «γιο»!».

Ανακοινώνοντας τον θάνατό του, η χήρα του έγραψε: «Χθες αποχαιρετήσαμε τον αγαπημένο μου σύζυγο, αγαπημένο φίλο και έναν από τους μεγαλύτερους ηθοποιούς της εποχής μας. Ο Μπομπ πέθανε ειρηνικά στο σπίτι, περιτριγυρισμένος από αγάπη και άνεση».

Και πρόσθεσε: «Για τον κόσμο, ήταν ένας βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, σκηνοθέτης, αφηγητής. Για μένα, ήταν απλά τα πάντα. Το πάθος του για την τέχνη του συνδυάστηκε μόνο με τη βαθιά αγάπη του για τους χαρακτήρες, ένα υπέροχο γεύμα και το δικαστήριο. Για κάθε έναν από τους πολλούς ρόλους του, ο Μπομπ έδωσε τα πάντα στους χαρακτήρες του και στην αλήθεια του ανθρώπινου πνεύματος που αντιπροσώπευαν.

«Με αυτόν τον τρόπο, αφήνει κάτι διαρκές και αξέχαστο σε όλους μας. Σας ευχαριστούμε για τα χρόνια υποστήριξης που δείξατε στον Μπομπ και που μας δώσατε αυτόν τον χρόνο και την ιδιωτικότητα για να γιορτάσουμε τις αναμνήσεις που αφήνει πίσω του».

Τον περασμένο μήνα, στις 5 Ιανουαρίου, ο ηθοποιός γιόρτασε τα 95α γενέθλιά του και είχε λάβει ένα τρυφερό βίντεο αφιέρωμα από τη σύζυγό του, που περιελάμβανε φωτογραφίες από την πρώιμη παιδική του ηλικία πριν μεταπηδήσει στη σημερινή μέρα, οι οποίες τον έδειχναν να τσιμπολογάει .

Ο Ντιβάλ μοιράστηκε το κλιπ στη σελίδα του στο Facebook στις 4 Ιανουαρίου με τη λεζάντα: «Η Luciana με εξέπληξε με αυτό το υπέροχο βίντεο γενεθλίων στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το αυριανό μεγάλο 95! Σας ευχαριστώ όλους για την υποστήριξη όλα αυτά τα χρόνια».

Ο Ντιβάλ γνώρισε τη σύζυγό του Pedraza στην Αργεντινή καθώς είναι μαζί από το 1997.

Θυμήθηκε την πρώτη τους συνάντηση σε μια συνέντευξη τον Δεκέμβριο του 2010 στο Esquire καθώς είπε: «Γνώρισα τη γυναίκα μου στην Αργεντινή.

«Το ανθοπωλείο ήταν κλειστό, οπότε πήγα στο αρτοποιείο. Αν το ανθοπωλείο ήταν ανοιχτό, δεν θα την είχα γνωρίσει ποτέ».

Ο ηθοποιός ήταν γνωστός ως πολύ ικανός Αργεντινός χορευτής και μάλιστα είχε ένα στούντιο τάνγκο στην Αργεντινή και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η χήρα του, είναι εγγονή της Αργεντινής πρωτοπόρου της αεροπορίας Susana Ferrari Billinghurst, της πρώτης γυναίκας που κέρδισε άδεια εμπορικού πιλότου το 1937.

Ο Ντιβάλ κέρδισε το μοναδικό του Όσκαρ στην κατηγορία Α' Ανδρικού Ρόλου για το Tender Mercies το 1984, ενώ είχε συνολικά προταθεί για το χρυσό αγαλματίδιο 6 φορές.