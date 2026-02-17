Ρόμπερτ Ντιβάλ: H εξομολόγησή του γιατί δεν έγινε πατέρας παρά τους τέσσερις γάμους

Πριν από περίπου 20 χρόνια ο ηθοποιός είχε αποκαλύψει τον λόγο που δεν έγινε πραγματικότητα το όνειρο της πατρότητας

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Ρόμπερτ Ντιβάλ: H εξομολόγησή του γιατί δεν έγινε πατέρας παρά τους τέσσερις γάμους

Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Robert Duvall και η ηθοποιός Luciana Pedraza, σε στάση τάνγκο πάνω στο αστέρι του Duvall στο Hollywood Walk of Fame στο Λος Άντζελες. (2003)

AP/Damian Dovarganes
LIFESTYLE
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο θάνατος του Ρόμπερτ Ντιβάλ αποκάλυψε σπαρακτικές προσωπικές λεπτομέρειες για τη ζωή του και το ανεκπλήρωτο όνειρό του να γίνει πατέρας, παρά το γεγονός ότι παντρεύτηκε 4 φορές.

Ο θρύλος της υποκριτικής πέθανε σε ηλικία 95 ετών την Κυριακή με την τελευταία και κατά 4 δεκαετίες νεότερη σύζυγό του, Luciana Pedraza, 54 ετών, να ανακοινώνει τον θάνατό του, με ανάρτηση στο Facebook.

Ο Ντιβάλ πριν από σχεδόν δύο δεκαετίες, μίλησε ειλικρινά για το ότι δεν έγινε ποτέ πατέρας, λέγοντας αφοπλιστικά: «Υποθέτω ότι πυροβολώ άσφαιρα».

«(Έχω δοκιμάσει) με πολλές διαφορετικές γυναίκες, εντός και εκτός γάμου. Σκέφτηκα την υιοθεσία, αλλά (η γυναίκα μου και εγώ) δεν το έχουμε κάνει ακόμα», είπε στο περιοδικό Details σε ένα τεύχος Απριλίου 2007 σύμφωνα με το Today.

Στο ίδιο τεύχος, ο Ντιβάλ μίλησε επίσης για την άβολη συνάντηση με τον πατέρα της κατά 40 χρόνια μικρότερης συζύγου του.

Robert Duvall, Luciana Pedraza

«Όταν γνώρισα τον πατέρα (της γυναίκας μου), μου είπε δεν ξέρω αν πρέπει να σε αποκαλώ «πατέρα» ή «γιο»!».

Ανακοινώνοντας τον θάνατό του, η χήρα του έγραψε: «Χθες αποχαιρετήσαμε τον αγαπημένο μου σύζυγο, αγαπημένο φίλο και έναν από τους μεγαλύτερους ηθοποιούς της εποχής μας. Ο Μπομπ πέθανε ειρηνικά στο σπίτι, περιτριγυρισμένος από αγάπη και άνεση».

Και πρόσθεσε: «Για τον κόσμο, ήταν ένας βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, σκηνοθέτης, αφηγητής. Για μένα, ήταν απλά τα πάντα. Το πάθος του για την τέχνη του συνδυάστηκε μόνο με τη βαθιά αγάπη του για τους χαρακτήρες, ένα υπέροχο γεύμα και το δικαστήριο. Για κάθε έναν από τους πολλούς ρόλους του, ο Μπομπ έδωσε τα πάντα στους χαρακτήρες του και στην αλήθεια του ανθρώπινου πνεύματος που αντιπροσώπευαν.

«Με αυτόν τον τρόπο, αφήνει κάτι διαρκές και αξέχαστο σε όλους μας. Σας ευχαριστούμε για τα χρόνια υποστήριξης που δείξατε στον Μπομπ και που μας δώσατε αυτόν τον χρόνο και την ιδιωτικότητα για να γιορτάσουμε τις αναμνήσεις που αφήνει πίσω του».

Τον περασμένο μήνα, στις 5 Ιανουαρίου, ο ηθοποιός γιόρτασε τα 95α γενέθλιά του και είχε λάβει ένα τρυφερό βίντεο αφιέρωμα από τη σύζυγό του, που περιελάμβανε φωτογραφίες από την πρώιμη παιδική του ηλικία πριν μεταπηδήσει στη σημερινή μέρα, οι οποίες τον έδειχναν να τσιμπολογάει .

Ο Ντιβάλ μοιράστηκε το κλιπ στη σελίδα του στο Facebook στις 4 Ιανουαρίου με τη λεζάντα: «Η Luciana με εξέπληξε με αυτό το υπέροχο βίντεο γενεθλίων στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το αυριανό μεγάλο 95! Σας ευχαριστώ όλους για την υποστήριξη όλα αυτά τα χρόνια».

Ο Ντιβάλ γνώρισε τη σύζυγό του Pedraza στην Αργεντινή καθώς είναι μαζί από το 1997.

Θυμήθηκε την πρώτη τους συνάντηση σε μια συνέντευξη τον Δεκέμβριο του 2010 στο Esquire καθώς είπε: «Γνώρισα τη γυναίκα μου στην Αργεντινή.

«Το ανθοπωλείο ήταν κλειστό, οπότε πήγα στο αρτοποιείο. Αν το ανθοπωλείο ήταν ανοιχτό, δεν θα την είχα γνωρίσει ποτέ».

Ο ηθοποιός ήταν γνωστός ως πολύ ικανός Αργεντινός χορευτής και μάλιστα είχε ένα στούντιο τάνγκο στην Αργεντινή και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η χήρα του, είναι εγγονή της Αργεντινής πρωτοπόρου της αεροπορίας Susana Ferrari Billinghurst, της πρώτης γυναίκας που κέρδισε άδεια εμπορικού πιλότου το 1937.

Ο Ντιβάλ κέρδισε το μοναδικό του Όσκαρ στην κατηγορία Α' Ανδρικού Ρόλου για το Tender Mercies το 1984, ενώ είχε συνολικά προταθεί για το χρυσό αγαλματίδιο 6 φορές.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:55ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κολωνάκι: Ποινική δίωξη για δύο πλημμεληματικές πράξεις στην 36χρονη τραγουδίστρια που προκάλεσε το τροχαίο

12:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το πολιτικό στίγμα Τσίπρα και τα σενάρια για «ανοιξιάτικο» κόμμα

12:48ME TO N & ME TO Σ

Αυτοί που πήγαν στον Τζιωρτζιώτη, είναι που έβγαλαν και τον Καραμανλή…

12:46ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 24χρονος έπεσε από γέφυρα στον Περιφερειακό

12:45LIFESTYLE

Από τη Μύκονο στη διεθνή luxury σκηνή - Το success story του «Γιάννη από τη Μύκονο»

12:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: Τον Απρίλιο η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού

12:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα τρία σημεία «κλειδιά» από τις υπογραφές με Chevron - Helleniq Energy για έρευνες υδρογονανθράκων

12:39ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Άνδρας σε κατάσταση μέθης επιτέθηκε με μαχαίρι σε θαμώνες καφενείου

12:39ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης στο Eurogroup: «Να επανεκτιμήσουμε τον διεθνή ρόλο του ευρώ»

12:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Ινδία ο Κυριάκος Μητσοτάκης: Νέες ευκαιρίες για συνεργασία - Οι στόχοι και το πρόγραμμά του

12:33ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Την ταχύτερη προέλαση από το 2023 κατάφεραν οι δυνάμεις του Κιέβου - Απελευθέρωσαν 200 τετραγωνικά χιλιόμετρα

12:30LIFESTYLE

Ρόμπερτ Ντιβάλ: H εξομολόγησή του γιατί δεν έγινε πατέρας παρά τους τέσσερις γάμους

12:30ΕΛΛΑΔΑ

Από τον Δομοκό στον Κορυδαλλό: Η ανεξέλεγκτη διακίνηση όπλων στα σωφρονιστικά ιδρύματα

12:28ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Καποδίστριας»: Ρεκόρ στο box office - Ξεπέρασε τον «El Greco»

12:24ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάρο: Νεκρός 18χρονος σε τροχαίο

12:18ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κολωνάκι: Στην Ευελπίδων η τραγουδίστρια που οδηγούσε μεθυσμένη και χτύπησε 5 αυτοκίνητα

12:02ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το «δεύτερο κύμα» της τεχνητής νοημοσύνης είναι εδώ και δημιουργεί ό,τι δεν είχαμε φανταστεί ποτέ

12:01ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κερδίστε διπλές προσκλήσεις για την παράσταση «Μητσιά - Καρατζόγλου» στο Θέατρο Άλσος χειμερινό!

11:59ΕΛΛΑΔΑ

Εργαζόμενοι της Βιολάντα φώναζαν «μπράβο» και αποθέωναν τον Τζιωρτζιώτη έξω από τα δικαστήρια - Προθεσμία για την Τετάρτη έλαβε ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας μπισκότων

11:48ΚΟΣΜΟΣ

Πρωινή γυμναστική για τον Μακρόν - Τζόκινγκ στους δρόμους της Βομβάης - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:59ΕΛΛΑΔΑ

Εργαζόμενοι της Βιολάντα φώναζαν «μπράβο» και αποθέωναν τον Τζιωρτζιώτη έξω από τα δικαστήρια - Προθεσμία για την Τετάρτη έλαβε ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας μπισκότων

12:18ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κολωνάκι: Στην Ευελπίδων η τραγουδίστρια που οδηγούσε μεθυσμένη και χτύπησε 5 αυτοκίνητα

14:35ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Νόμος Κατσέλη: Γιατί είναι λάθος ο όρος «αναδρομικότητα» στην απόφαση του Αρείου Πάγου – Ο δικηγόρος Λυρίτσης εξηγεί

09:39LIFESTYLE

Νίκος Μέλλος: Διαγνώστηκε με καρκίνο ο νεαρός ηθοποιός - Το συγκλονιστικό μήνυμά του

15:17ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός θα είναι ο καιρός για τις επόμενες δέκα ημέρες μέχρι και την Καθαρά Δευτέρα -Η πρόγνωση Κολυδά

11:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ - Οι περιοχές που είναι στο «κόκκινο»

07:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Ιταλών μετεωρολόγων για τις επόμενες ώρες για την Ελλάδα - Προσοχή το μεσημέρι

10:54LIFESTYLE

Παναγιώτης Στάθης: Ανακοίνωσε στο «Καλημέρα Ελλάδα» ότι πέθανε η μητέρα του

11:48ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πέθανε ο Jesse Jackson - Αγωνίστηκε στο πλευρό του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ για τα πολιτικά δικαιώματα

09:51ΚΟΣΜΟΣ

«Ράντσο Ζορό»: Το «κολαστήριο» του Επστάιν στο Νέο Μεξικό και η έρευνα για τις δύο στραγγαλισμένες γυναίκες

09:18ΚΟΣΜΟΣ

Ρόμπερτ Ντιβάλ: Γιατί ορκίστηκε να μην συνεργαστεί ποτέ με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ

09:44ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο τα ξημερώματα στο Κολωνάκι – Συνελήφθη τραγουδίστρια για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

09:15ΕΛΛΑΔΑ

Όταν η Αρβελέρ μιλούσε για «Νέα Μακεδονία», τους «Πολάκηδες» και το «δώρο για την Ελλάδα» Μητσοτάκη

09:04ΕΛΛΑΔΑ

Αδελφοκτόνος του Ηρακλείου: «Γέμισαν με αίμα οι αρβύλες - Δεν μπορείς να προσβάλεις έτσι τον Μ.»

09:38ΕΛΛΑΔΑ

Εργαζόμενοι της Βιολάντα συγκεντρώθηκαν για συμπαράσταση έξω από το ΑΤ και χειροκρότησαν τον ιδιοκτήτη

09:08ΥΓΕΙΑ

Πίνετε καφέ και τσάι; Οι επιστήμονες έχουν απροσδόκητα καλά νέα για τον εγκέφαλό σας

15:08ΕΛΛΑΔΑ

Σχολή Ευελπίδων: Αύξηση 19% των μαθητών που ενδιαφέρονται να υπηρετήσουν ως μάχιμοι αξιωματικοί

10:27ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Νεκρό αγόρι 11 ετών μετά το διαδικτυακό challenge «chroming»

11:06ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Στο Βέλγιο ειδικοί του υπ. Πολιτισμού - Τι γνωρίζουμε για τα πρόσωπα που έχουν ταυτοποιηθεί στις φωτογραφίες

12:48ME TO N & ME TO Σ

Αυτοί που πήγαν στον Τζιωρτζιώτη, είναι που έβγαλαν και τον Καραμανλή…

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ