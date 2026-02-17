Ρόμπερτ Ντυβάλ: Το συγκινητικό «αντίο» των Κόπολα και Πατσίνο στον «κονσιλιέρε» του Νονού

Ο Αμερικανός σκηνοθέτης, Φράνσις Φορντ Κόπολα, απέτισε φόρο τιμής στον Ρόμπερτ Ντυβάλ, που πέθανε σε ηλικία 95 ετών, κάνοντας λόγο για «σπουδαίο ηθοποιό» και «απαραίτητο στοιχείο», με τον οποίο συνεργάστηκε σε πέντε από τις ταινίες του.

Ο Ρόμπερτ Ντυβάλ είχε ενσαρκώσει τον δικηγόρο και στενό σύμβουλο («κονσιλιέρε») της οικογένειας Κορλεόνε στην ταινία «Ο Νονός», καθώς και τον αντισυνταγματάρχη που «λάτρευε τη μυρωδιά του ναπάλμ το πρωί» στην «Αποκάλυψη Τώρα».

«Τι πλήγμα να μαθαίνεις την απώλεια του Ρόμπερτ Ντυβάλ. Τόσο σπουδαίος ηθοποιός και τόσο στοιχείο εκ των ων ουκ άνευ στην American Zoetrope (σ.σ. εταιρεία κινηματογραφικών παραγωγών συνιδρυτής της οποίας υπήρξε ο Κόπολα) από την αρχή», ανέφερε ο διάσημος σκηνοθέτης.

«Ήταν τιμή το γεγονός ότι συνεργάστηκα με τον Ρόμπερτ Ντυβάλ. Ήταν γεννημένος ηθοποιός, όπως λένε. Θα θυμόμαστε πάντα το πρωτοφανές χάρισμα που είχε», σημείωσε ο Αλ Πατσίνο, συμπρωταγωνιστής στην ταινία «Ο Νονός».

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός «έφυγε» σε ηλικία 95 χρόνων την Κυριακή, στο σπίτι του, στο Μίντλμπεργκ της Βιρτζίνια, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση.

«Για τον κόσμο, ήταν ένας βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, σκηνοθέτης, αφηγητής. Για εμένα, ήταν απλώς τα πάντα. Η αγάπη για την τέχνη του ήταν ισάξια μόνο με τη βαθιά του αγάπη για τους ρόλους, ένα υπέροχο γεύμα και τη συνθήκη να αποτελεί το επίκεντρο της προσοχής», ανέφερε η γυναίκα του.

