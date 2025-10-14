Ναόμι Γουότς: Απέκτησε το δικό της αστέρι στη λεωφόρο της Δόξας

Η υποψήφια για Όσκαρ και Έμμυ, ηθοποιός Ναόμι Γουότς (Naomi Watts) προστέθηκε στον κατάλογο των διασημοτήτων του Χόλιγουντ, αποκτώντας το δικό της αστέρι στη θρυλική Λεωφόρο της Δόξας (Hollywood Walk of Fame) τη Δευτέρα.

Η καριέρα της Γουότς μετρά 25 χρόνια, ξεκινώντας από τον ρόλο-ορόσημο στην κλασική καλτ ταινία του Ντέιβιντ Λιντς, "Mulholland Drive", μέχρι τις πρόσφατες επιτυχημένες συνεργασίες της με τον συγγραφέα-παραγωγό Ράιαν Μέρφι.

Στην τελετή απονομής του αστεριού, η Γουάτς συνοδευόταν από τον σύζυγό της, Μπίλι Κράνταπ (Billy Crudup), τον Ράιαν Μέρφι, καθώς και από πολλούς νυν και πρώην συμπρωταγωνιστές της, όπως οι Τζακ Μπλακ, Κάιλ ΜακΛάχλαν και Σάρα Πόλσον.

«Παραλίγο να τα παρατήσω πολλές φορές»

Η Γουότς δήλωσε ότι η εμπειρία της λεωφόρου της Δόξας ξεπέρασε κάθε προσδοκία της. «Είμαι εκτός εαυτού αυτή τη στιγμή», είπε, «αλλά ξέρω ότι αργότερα θα κοιτάξω πίσω αυτή τη στιγμή και θα νιώσω τεράστια υπερηφάνεια και ενθουσιασμό. Χρειάστηκε πολλή σκληρή δουλειά και ανθεκτικότητα», σχολίασε η ηθοποιός.

Αποκάλυψε μάλιστα ότι η πορεία της δεν ήταν πάντα εύκολη: «Παραλίγο να τα παρατήσω πολλές φορές. Απλώς δεν ήξερα τι άλλο να κάνω ή για τι ήμουν ικανή, και αγαπώ την υποκριτική. Είναι προνόμιο να αφηγούμαι ιστορίες».

Ο συνάδελφός της Έντουαρντ Νόρτον αποθέωσε τη Γουότς, λέγοντας: «Δεν θα διασκεδάσετε ποτέ περισσότερο από το να κάνετε μια ταινία με τη Ναόμι. Από τη μια φορά γόβες και κόκκινη τουαλέτα και από την άλλη έρχεται με αθλητικά παπούτσια στην πρόβα».

Η Γουότς ετοιμάζεται για τον επόμενο ρόλο της στην πολυαναμενόμενη σειρά του Hulu, "All's Fair", όπου θα υποδυθεί ένα μέλος μιας ομάδας γυναικών δικηγόρων διαζυγίων που εγκαταλείπουν ένα ανδροκρατούμενο γραφείο για να ανοίξουν τη δική τους εταιρεία.

*Με πληροφορίες από ABC

