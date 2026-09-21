Κίνα: 6χρονη έσπασε δύο φορές σε τρεις ημέρες το παγκόσμιο ρεκόρ στο Rubik’s Cube

Snapshot Η 6χρονη Lian Yunzhi κατέρριψε δύο φορές μέσα σε τρεις ημέρες το παγκόσμιο ρεκόρ γυναικών στην επίλυση του Rubik’s Cube 3x3x3.

Η αρχική της επίδοση ήταν μέσος χρόνος 4,52 δευτερολέπτων, που βελτίωσε σε 4,27 δευτερόλεπτα.

Έγινε η πρώτη γυναίκα με μέσο χρόνο κάτω από 4,5 δευτερόλεπτα στην επίλυση του κύβου.

Η Yunzhi εξασκούνταν καθημερινά δύο έως τρεις ώρες τον τελευταίο χρόνο για να βελτιώσει την ταχύτητα και την ακρίβειά της.

Στα έξι της χρόνια έχει ήδη κατακτήσει κορυφαία θέση στο γυναικείο speedcubing, δείχνοντας ότι η ηλικία δεν αποτελεί εμπόδιο με σωστή εξάσκηση. Snapshot powered by AI

Δύο φορές μέσα σε μόλις τρεις ημέρες κατάφερε να καταρρίψει το παγκόσμιο ρεκόρ γυναικών στην επίλυση του κύβου του Rubik 3x3x3 η 6χρονη Κινέζα Lian Yunzhi.

Η 6χρονη «μάγος» του Rubik’s Cube σημείωσε αρχικά μέσο χρόνο 4,52 δευτερολέπτων, για να βελτιώσει λίγες ημέρες αργότερα την επίδοσή της, ολοκληρώνοντας τον μέσο όρο της σε μόλις 4,27 δευτερόλεπτα.

Με τη συγκεκριμένη επίδοση έγινε, μάλιστα, η μοναδική γυναίκα στον κόσμο που έχει καταφέρει να πετύχει μέσο χρόνο κάτω από τα 4,5 δευτερόλεπτα στην επίλυση του κύβου.

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Το εντυπωσιακό επίτευγμα δεν ήρθε τυχαία. Όπως αναφέρεται, τον τελευταίο χρόνο η Yunzhi αφιέρωνε καθημερινά περίπου δύο έως τρεις ώρες στην εξάσκηση αλγορίθμων, δουλεύοντας συστηματικά πάνω στην ταχύτητα και την ακρίβειά της.

Σε ηλικία μόλις έξι ετών, η Lian Yunzhi έχει ήδη καταφέρει να καταγράψει ένα επίτευγμα που την τοποθετεί στην κορυφή του γυναικείου speedcubing, αποδεικνύοντας ότι η ηλικία δεν αποτελεί εμπόδιο όταν η εξάσκηση και η προσήλωση βρίσκονται σε τόσο υψηλό επίπεδο.

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