Ιεράπετρα: Αυτοκίνητο παρέσυρε 16χρονη σε διάβαση πεζών έξω από σχολείο

Snapshot Μια 16χρονη κοπέλα παρασύρθηκε από αυτοκίνητο ενώ διέσχιζε διάβαση πεζών στη Γρα Λυγιά Ιεράπετρας.

Η ανήλικη τραυματίστηκε στο πόδι και εκτινάχθηκε στο οδόστρωμα μετά τη σύγκρουση.

Μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας όπου η κατάσταση της υγείας της χαρακτηρίζεται πολύ καλή.

Παραμένει στο νοσοκομείο για πλήρη εργαστηριακό έλεγχο και αποκλεισμό εσωτερικής αιμορραγίας.

Η Τροχαία διερευνά τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος. Snapshot powered by AI

Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση μιας 16χρονης κοπέλας σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (21/9) στη Γρα Λυγιά Ιεράπετρας.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, το ατύχημα σημειώθηκε στην προσπάθεια της ανήλικης να διασχίσει τον δρόμο από τη διάβαση πεζών, με κατεύθυνση προς το Δημοτικό Σχολείο της Γρα Λυγιάς, όταν παρασύρθηκε από το διερχόμενο ΙΧ αυτοκίνητο.

Από τη σύγκρουση η 16χρονη εκτινάχθηκε και κατέληξε στο οδόστρωμα, έχοντας τραυματιστεί στο πόδι.

Στο σημείο κλήθηκαν άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η Τροχαία, ενώ η ανήλικη μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας.

Εκεί εξετάστηκε από ορθοπαιδικό και χειρουργό και, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της χαρακτηρίζεται πολύ καλή. Ωστόσο παρέμεινε στο νοσοκομείο προκειμένου να υποβληθεί σε πλήρη εργαστηριακό έλεγχο και να αποκλειστεί το ενδεχόμενο εσωτερικής αιμορραγίας.

Τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η παράσυρση διερευνά η Τροχαία.

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