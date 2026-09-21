Σταυροπούλου για την εγκυμοσύνη της Δανάης Μπάρκα: «Δεν το έχω συνειδητοποιήσει»

Η εξομολόγηση για τη νέα επαγγελματική περίοδο και την εγκυμοσύνη της κόρης της, Δανάης Μπάρκα

Ανθή Κουρεντζή

Σταυροπούλου για την εγκυμοσύνη της Δανάης Μπάρκα: «Δεν το έχω συνειδητοποιήσει»
LIFESTYLE
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  • Η Βίκυ Σταυροπούλου συμμετέχει στη σειρά «Στο Κάμπινγκ» στο Mega, όπου υποδύεται μια καταπιεστική μητέρα σε μια μαύρη κωμωδία με στοιχεία αστυνομικής περιπέτειας.
  • Η ηθοποιός δεν δίνει συμβουλές στην κόρη της Δανάη Μπάρκα σχετικά με την εγκυμοσύνη, θεωρώντας ότι τα παιδιά μαθαίνουν περισσότερο από το παράδειγμα παρά από λόγια.
  • Η Βίκυ Σταυροπούλου εκφράζει χαρά για την εγκυμοσύνη της κόρης της, αλλά παραδέχεται ότι δεν έχει ακόμη συνειδητοποιήσει πλήρως την αλλαγή στην οικογένειά τους.
  • Η στιγμή της αποκάλυψης της εγκυμοσύνης από τη Δανάη Μπάρκα παραμένει προσωπική και η ηθοποιός αρνήθηκε να τη μοιραστεί δημόσια.
  • Η Δανάη Μπάρκα έκανε χιουμοριστική ατάκα σχετικά με τον ρόλο της Βίκυς Σταυροπούλου ως γιαγιά, λέγοντας ότι μπορεί να της ζητήσει να βαφτίσει το παιδί.
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Για τη νέα επαγγελματική περίοδο, αλλά και για την εγκυμοσύνη της κόρης της, Δανάης Μπάρκα, μίλησε η Βίκυ Σταυροπούλου, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Mega.

Η αγαπημένη ηθοποιός αναφέρθηκε αρχικά στις αυξημένες επαγγελματικές της υποχρεώσεις, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες για τον ρόλο της στη νέα σειρά του Mega «Στο Κάμπινγκ».

«Είναι μια περίοδος που είμαι συνέχεια στην τρεχάλα, γιατί έχω γυρίσματα και πρόβες. Είναι μια πολύ ωραία σειρά. Είναι μια μαύρη κωμωδία, είναι και λίγο σαν αστυνομική περιπέτεια. Εγώ υποδύομαι τη Γιώτα. Είναι μια μητέρα καταπιεστική και τα υπόλοιπα θα τα δείτε στο αποψινό επεισόδιο», ανέφερε.

Η συζήτηση, ωστόσο, πέρασε και στην προσωπική της ζωή, με τη Βίκυ Σταυροπούλου να ερωτάται για την εγκυμοσύνη της Δανάης Μπάρκα και για το αν σκοπεύει να της δίνει συμβουλές σε αυτή τη νέα περίοδο της ζωής της.

Η ίδια ήταν ξεκάθαρη: «Αρχικά δεν είμαι άνθρωπος που δίνω συμβουλές. Θεωρώ ότι οι συμβουλές δεν μετράνε. Θεωρώ ότι τα παιδιά, σε όλες τις ηλικίες, κάνουν αυτό που βλέπουν και καταλαβαίνουν πολύ περισσότερο από τον καθένα. Οι συμβουλές είναι άχρηστες, νομίζω».

Η ηθοποιός δεν έκρυψε τη χαρά της για την κόρη της, παραδεχόμενη παράλληλα ότι ακόμη δεν έχει συνειδητοποιήσει πλήρως τη μεγάλη αλλαγή που έρχεται στην οικογένειά τους.

«Νιώθω πολύ χαρούμενη γιατί είναι η Δανάη χαρούμενη. Δεν το έχω συνειδητοποιήσει», είπε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, αποκάλυψε και μια χιουμοριστική ατάκα της Δανάης Μπάρκα σχετικά με τον νέο ρόλο που πρόκειται να αποκτήσει ως γιαγιά.

«Έχει πει ατακάρα η Δανάη. Λέει: “Σε έχω ικανή να μου ζητήσεις να το βαφτίσεις”», ανέφερε γελώντας η Βίκυ Σταυροπούλου.

Όταν, τέλος, ρωτήθηκε για τον τρόπο με τον οποίο η κόρη της τής αποκάλυψε την εγκυμοσύνη, επέλεξε να κρατήσει τη συγκεκριμένη στιγμή αυστηρά προσωπική.

«Δεν θα το μάθεις ποτέ. Ζητώ συγγνώμη ταπεινά, διότι αυτό είναι μια τόσο δική μας στιγμή που δεν είναι για να τη μοιραστούμε», απάντησε, θέτοντας ένα σαφές όριο γύρω από μία από τις πιο ιδιαίτερες οικογενειακές τους στιγμές.

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